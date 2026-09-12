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Rise Against, una de las bandas principales del cartel del Vans Warped Tour canceló su actuación, debido a que su cantate, Tim Mcllrath, presentó un malestar que lo llevó a ser hospitalizado.
En cuanto Yellowcard finalizó su participación en la primera edición del festival, el creador del Vans, Kevin Lyman, tomó el micrófono del escenario principal para anunciar la cancelación de la banda.
Un colaborador del staff tradujo las palabras de Lyman, que lamentó que Mcllrath estuviera indispuesto para la presentación del grupo, famoso por temas como "Savior" y "Prayer of the refugee".
Tras el malestar que llevó al músico a ser trasladado a un centro médico, el organizador del festival, fundado en 1995, en Idaho, aseveró que Rise Against volverá a la Ciudad de México, en la segunda edición que se organice en nuestro país, el próximo año.
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