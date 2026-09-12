La era de los superhéroes o de los personajes que parecen indestructibles está terminando, al menos en la visión del productor Zach Cregger y Austin Abrams, director y protagonista de “Resident Evil: Noche Cero”, quienes querían mostrar algo diferente.

Los responsables de esta nueva cinta, inspirada en el universo de los videojuegos que comenzó en 1996, estuvieron presentes este sábado 12 de septiembre durante la proyección especial de los primeros 30 minutos de la película en Cinépolis Perisur.

Luego de que la audiencia, compuesta por prensa y estudiantes de algunas universidades nacionales, viera de manera anticipada este adelanto, Zach y Austin respondieron algunas preguntas sobre la producción.

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Entre ellas, la que más llamó la atención fue la del director, quien asegura que quería hacer una película que realmente se sintiera como un videojuego clásico de la franquicia, que este año cumple su 30 aniversario, algo que sus antecesoras no hicieron.

“Nunca había visto una película de terror de supervivencia, he jugado muchos videojuegos de eso, Resident Evil, Dead Space y los amo, pero no ha habido una película que se sienta como eso, no he visto las otras películas de Resident Evil, pero no me parece que lo cumplan y quise hacer que la gente tuviera la misma experiencia que cuando juega el videojuego”, apuntó.

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El director Zach Cregger y el actor Austin Abrams, de Resident Evil: Noche Cero, estuvieron este sábado en la masterclass de Cinépolis Perisur.



“Es genial estar aquí en México. Gracias por recibirnos”, expresó Cregger durante el encuentro. 📹César González/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/i0voIUXe9F — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 12, 2026

Además, Cregger afirmó que su protagonista no podía ser otro que Abrams, con quien ya había trabajado en “Weapons”, relatando cómo desde que recibió el proyecto informó a Sony Pictures de su elección.

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Lo anterior fue pensando en mostrar a un sujeto normal, alejado de la cotidianidad de Hollywood, donde los protagonistas de alguna manera siempre están listos para el peligro.

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“Todos somos personas normales, es más interesante ver a alguien sin un super poder pasar por una situación así de terrible, para Resident Evil quise contar la historia a través de Brian, el personaje que interpreta Austin porque es más interesante que ver a un comando o alguien que es muy bueno peleando pateando traseros toda la cinta”, aseguró.

Aunque el evento estaba planeado para ser breve, Zach abrió la puerta para que el público pudiera hacer algunas preguntas adicionales a las que la producción había preseleccionado; tras unos minutos de incertidumbre, se dio luz verde y dos afortunados pudieron hablar con él y Austin.

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El primero de ellos le preguntó sobre sus inspiraciones para dirigir. Cregger mencionó a Paul Thomas Anderson como una de sus principales referencias y, específicamente en el género de terror, a Sam Raimi y Ari Aster.

La segunda pregunta abordaba el tema del horror en la próxima cinta de Resident Evil, que debía crecer con respecto a lo presentado por Zach en anteriores proyectos, a lo que simplemente señaló que eso no era problema o un reto, ya que los videojuegos ya se habían encargado de crear un mundo completo.

La cinta se estrenará el próximo 16 de septiembre.

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