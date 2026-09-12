Un virus se sale de control y avanza. La gente intenta entender qué ocurre mientras busca sobrevivir. No sabe que detrás del desastre una poderosa empresa intenta preservar sus intereses aun cuando todo se derrumba.

En medio de ese caos, un joven mensajero médico llamado Bryan busca la manera de sortear la infección que transforma a quienes encuentra a su paso. La noche será larga porque implicará sobrevivir.

Hoy este tipo de historias se reconocen y atraen, pero Resident Evil: Noche Cero, filme que se estrena el 16 de septiembre, pertenece a una de las primeras sagas de videojuegos de terror que conquistaron el mundo.

La historia original nació como un juego de terror y supervivencia en 1996 y después pasó al cine y la televisión, con seis películas protagonizadas por Milla Jovovich que recaudaron en conjunto más de mil 200 mdd.

Pero esta entrega encuentra a un público que ya atravesó una pandemia real. El Covid paralizó ciudades, volvió cotidiano el miedo al contagio y dejó también preguntas sobre las decisiones de gobiernos, empresas y quienes tenían poder durante una emergencia global.

Cregger lleva ese paralelismo más allá de la enfermedad y lo extiende a la forma en que, a su juicio, algunas compañías alimentan la confrontación entre las personas.

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“Resident Evil trata sobre una compañía que comenzó una pandemia, que pone a la gente en contra de los demás. Y creo que eso es muy interesante hoy porque, ahora más que nunca, tenemos compañías que hacen toda su fortuna poniéndonos unos contra otros, nos hacen enojar entre nosotros”, explica Zach Cregger, director de Noche Cero, en entrevista con EL UNIVERSAL.

La inquietud no se limita al poder empresarial. Esta semana, el realizador contó a The Hollywood Reporter que la pandemia le dio otra perspectiva al mostrar la fragilidad tanto de la industria cinematográfica como de EU. También aseguró que, cuando lee las noticias y observa lo que hacen actualmente quienes tienen poder en su país, le resulta “aterrador”.

“No pedimos nada de esto, ellos están arruinándolo todo y todos estamos viviendo con eso. Creo que Resident Evil es realmente preciso sobre eso y eso me gusta mucho”, sostiene Cregger a EL UNIVERSAL.

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Austin Abrams, protagonista de Noche Cero, lleva el miedo a las epidemias mucho más atrás del Covid.

“Diría que las pandemias han estado sucediendo desde que estamos aquí. Es algo que parece suceder, desaparecer y luego volver. Así que no sé, tal vez incluso la idea inicial de los zombis tuvo que ver con pandemias anteriores”, señala.

Terror sin héroes

Antes de Resident Evil, el cine ya había encontrado en los zombis una expresión del miedo al contagio y al colapso social. Cregger recuerda, por ejemplo, el camino abierto por George A. Romero desde finales de los años 60.

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“Uno piensa, quizás debí ser más sensible con lo que vivimos esos años, pero creo que el público esta bien”.

Noche Cero apuesta por no convertir a Bryan en el típico héroe preparado para enfrentar una catástrofe.

Cregger y Abrams coinciden en que querían mostrar a alguien que se equivocara, tardara en reconocer el peligro y reaccionara como podría hacerlo una persona común. De ahí surge un poco de humor en la cinta.

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“No decidí hacer una comedia. Toda la comedia viene de él reaccionando a esta situación loca y, debido a la tensión que hemos construido, su reacción se siente como una liberación”, explica Cregger.

De hecho, Abrams considera que la falta de preparación vuelve más cercano al personaje.

“Es más divertido si está enfocado en las cosas incorrectas o no se da cuenta de que algo es más peligroso de lo que piensa. Él genuinamente no tiene idea de lo que está pasando”.

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Ese desconcierto también permitió a Cregger acercarse a la experiencia original del videojuego. La cámara sigue la mirada de Bryan y acompaña aquello que descubre mientras avanza, como si el espectador estuviera detrás del personaje.

“Queríamos hacer que la película se sintiera como jugar un videojuego”, señala el director, quien ve en ese hombre sin habilidades especiales una forma de recuperar el espíritu con el que muchos conocieron Resident Evil.

El cineasta cree además que el terror vive un momento particularmente fértil porque conserva una capacidad de sorpresa que encuentra cada vez menos en otros géneros.

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“Las películas de horror han tomado este nuevo espacio. Vamos a ver algo que nunca hemos visto antes. Las películas de superhéroes parecen estar siendo cada vez menos sorprendentes”, considera.

Cregger tampoco supone que esa ventaja será permanente. El terror, dice, atraviesa ciclos y puede volver a perder fuerza. Por ahora, Noche Cero llega justo cuando Resident Evil cumple 30 años y con un protagonista que, ante una ciudad que se desmorona, reacciona como cualquiera.

“Yo juego Resident Evil y todo el tiempo estoy pensando: ‘¡Oh, mierda!’ Bryan está igual: no sabe cómo enfrentarse a lo que tiene delante y únicamente intenta salir adelante”, explica el realizador.

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