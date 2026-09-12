Esta tarde se congrega toda una generación; los millenians acuden a la primera edición del Vans Warped Tour, realizada en México y, como el festival acostumbra no dar a conocer a qué hora se presenta cada agrupación, las y los asistentes ya se preparan para permanecer en el Velodromo Hermanos Rodriguez por alrededor de 10 horas.

El creador del evento, Kevin Lyman, tenía muy claro lo que deseaba promover con el Vans, cuando en 1995, celebró su primera edición, en Boise, Idaho.

Las bandas que participarían y el horario en el que tocarían no sería anunciado con antelación, ¿la razón?, la búsqueda de que las y los interesados en ver tocar a una banda, con mayor renombre, se diesen la oportunidad de escuchar los grupos emergentes, durante la espera de ver a su agrupación favorita.

A 21 años de su creación, los organizadores mantienen intacta esa cláusula y, ahora, en la primera edición que realiza no es la excepción.

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Vans Warped Tour México 2026. Foto: Mariana Lebrija/EL UNIVERSAL.

Por ello, melómanos que, por años, esperaron que el Vans llegara a la CDMX, mismos que conocían bien el protocolo, se dieron cita desde las 11:00 horas, alrededor de una hora antes de que se revelasen los horarios.

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A partir de que la lona que ocultaba, detrás de sí, qué hora y cuánto tiempo se presentará cada grupo, las inmediaciones del Estadio GNP Seguros, del que se da acceso al Velodromo, recibe a una multitud de personas, en su mayoría, vestidas de negro; playeras estampadas con el logo de sus bandas favoritas.

¿Los grupos más esperados?, los fans afirman que se presentan para ver a Paoa Roach, Bowling for soup, Yellowcard, Allison, una de las bandas mexicanas que se presentarán y All American Rejects.

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