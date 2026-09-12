J. Carmen “N”, Fausto “N”, Joan “N” y Luis “N” fueron sentenciados a más de 19 años de cárcel cada uno, después de haber ser detenidos en 2023 por agentes de la Armada de México cuando navegaban por la noche frente a las costas del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en dos embarcaciones menores, en las cuales transportaban más de 650 kilogramos de cocaína y dos mil 548 litros de hidrocarburo.

El Ministerio Público Federal acreditó su responsabilidad penal en los crímenes de posesión ilícita de hidrocarburo y contra la salud en su modalidad de transporte de cocaína.

Por lo que un juez federal le impuso a cada uno sentencia condenatoria de 19 años seis meses y 20 días de prisión, así como multa de un millón 115 mil 827.44 pesos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, la depedencia a cargo de Ernestina Godoy reportó que decretó el aseguramiento de dos embarcaciones, 11 bultos que contenían la cocaína en mención y 50 bidones que contenían el hidrocarburo.

Al momento de la detención de J. Carmen “N”, Luis “N”, Fausto “N” y Joan “N”, les fueron asegurados más de 650 kilogramos de cocaína y dos mil 548 litros de hidrocarburo. Foto: Especial

Detenidos en septiembre de 2023

Los sentenciados fueron detenidos en septiembre de 2023, cuando personal de la Secretaría de Marina (Semar) observó a la distancia una serie de luces que sobresalían entre la oscuridad, al resultar sospechoso, ejecutaron labores de supervisión y descubrieron las dos embarcaciones menores, sin banderas, ni matrículas.

A bordo de ellas se encontraban J. Carmen “N”, Fausto “N”, Joan “N” y Luis “N”, quienes transportaban y custodiaban bultos embalados de cocaína, así como bidones llenos de hidrocarburo.

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Los tres fueron detenidos y puestos a disposición ante el Ministerio Público Federal en Michoacán, el cual inició la indagatoria para luego hacer diferentes actos de investigación y dictámenes periciales, que permitieron la sentencia referida, destacó la FGR a través de un comunicado.

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