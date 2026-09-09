Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el pase de revista al contingente que va a participar en el desfile con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, el 16 de septiembre, partiendo de la plancha del Zócalo capitalino a las inmediaciones del Auditorio Nacional.

En las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez realizaron la práctica 3 mil 156 navales, de ellos 30% son mujeres.

En las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez la Secretaría de Marina practicó para el desfile por el 216 aniversario de la Independencia. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

El desfile está conformado por 79 vehículos, 20 unidades temáticas, siete embarcaciones, 20 caninos, ocho aeronaves, de estas cinco son Texan 3 Mi17. El comandante de la columna es el vicealmirante Ernesto González Archundia.

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El desfile inicia con una vanguardia de motocicletas, para dar paso a la Bandera monumental, a las escuelas navales, fuerzas especiales que cumplieron 25 años, elementos de sanidad, banda de guerra, banda de música, jefatura de operaciones navales, aviación naval que en este año conmemora 100 años de su creación.

El desfile está conformado por 79 vehículos, 20 unidades temáticas, 7 embarcaciones, 20 caninos y 8 aeronaves. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

Por primera ocasión se van a mostrar vehículos aéreos no tripulados del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México.

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En un carro temático se mostrarán los sistemas de navegación integral y un radar de superficie, en otra unidad, equipos para apoyar a los barcos.

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En otro vehículo temático se exhibirán los sistemas autónomos con herramientas de inteligencia artificial, así como un dron de largo alcance, que es una plataforma estratégica de proyección extendida y un vehículo autónomo de superficie de reconocimiento.

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En la práctica participaron 3 mil 156 navales, 30% mujeres. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

La teniente médico veterinaria zootecnista, Karla Ivette González, comentó a EL UNIVERSAL que es la segunda ocasión que participa en el desfile.

Explicó que los elementos caninos realizan sus operaciones de mantener el Estado de derecho, revisando estaciones aeroportuarias, terminales marítimas para buscar, controlar e inhibir que sustancias ilícitas lleguen a territorio de mexicano.

Además de los contingentes, se mostrará un dron de largo alcance. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

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“Los elementos caninos desempeñan este tipo de funciones con especialidades de detección de narcóticos, explosivos y apoyo a la población”, refirió la teniente.

Por otra parte, la capitán de corbeta del servicio de sanidad naval, médico cirujano Griselda Noemí Espejel Montoya dijo que recientemente se incorporó el programa de atención médica de primer contacto en zonas de difícil acceso, es parte del compromiso que tiene la Secretaría de Marina.

Elementos de la Semar realizaron el pase de revista al contingente que participará en el desfile. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

Comentó que anteriormente, esta atención médica se realizaba solamente en casos de algún desastre o alguna emergencia nacional; sin embargo, actualmente se ha decidido utilizar la logística y el liderazgo de la Semar para que en coordinación con otras instituciones de salud sea una campaña permanente.

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Tras la Bandera monumental marcharán las escuelas navales. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

“Se realiza a lo largo de todo el año, en ocho fases distintas y este programa responde principalmente al análisis que hacen del año previo de los servicios de salud”, enfatizó Espejel Montoya.

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