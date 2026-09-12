La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), alertó a la ciudadanía sobre posibles estafas digitales mediante la solicitud fraudulenta de códigos de verificación en WhatsApp.

Este tipo de estafa busca robar las cuentas de los usuarios en la aplicación móvil, mediante solicitudes de códigos de 6 dígitos por mensajes de texto SMS. Ante esta modalidad de fraude digital, la dependencia hizo un llamado a la población a estar alerta y denunciar cualquier sospecha de estafa.

Este modo de fraude inicia cuando la víctima recibe mensajes o llamadas de personas que se hacen pasar por contactos conocidos, empresas o incluso personal de soporte técnico, solicitando apoyo para reenviar un código de seis dígitos.

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Foto: Unplash

Otra modalidad detectada dentro de esta plataforma de mensajería tiene que ver con el recibir fotografías de una sola visualización, con el objetivo de generar miedo, intimidación y exigir dinero o datos personales a las víctimas.

Este método se presenta cuando una persona recibe una fotografía de "visualización única" desde un número desconocido. Al abrir la imagen, los delincuentes aseguran que fue enviada por error o acusan a la víctima de haber accedido a contenido privado, amenazándola con tomar acciones legales.

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Esta intimidación o sentimiento de culpa deriva en la exigencia de un pago, que aumenta su credibilidad cuando los delincuentes usan otros números, haciéndose pasar por autoridades o abogados para ejercer presión psicológica.

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Foto: Usnplash

Recomendaciones para protegerte ante estafas

En cuanto a la modalidad de códigos de verificación, la SSC comparte las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraudes:

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No compartas códigos de verificación enviados por SMS.

de verificación enviados por SMS. Desconfía de mensajes o llamadas con carácter urgente en los que soliciten reenviar códigos o información personal.

de mensajes o llamadas con en los que soliciten reenviar códigos o información personal. Verifica directamente con tus contactos por otro medio antes de responder solicitudes sospechosas.

directamente con tus por otro medio antes de responder solicitudes sospechosas. Activa la verificación en dos pasos en WhatsApp .

en . Evita compartir contraseñas, códigos o datos sensibles mediante llamadas, mensajes o enlaces.

mediante llamadas, mensajes o enlaces. No accedas a ligas desconocidas o enviadas por remitentes no verificados.

Foto: Pexels

En el caso del segundo método, mediante el envío de fotografías de una sola visualización, la SSC aconseja a la ciudadanía emplear estos consejos:

No abras fotos o archivos de visualización única enviados por números desconocidos.

de visualización única enviados por números desconocidos. Mantén la calma en caso de recibir amenazas, acusaciones o mensajes intimidatorios.

en caso de recibir amenazas, acusaciones o mensajes intimidatorios. No realices depósitos, transferencias o proporciones datos personales.

No continúes la conversación con el extorsionador y bloquea el número en la aplicación.

en la aplicación. Conserva capturas de pantallas, números telefónicos, mensajes y evidencia.

Informa a familiares y personas de confianza para evitar nuevas víctimas.

¿Cómo denunciar un intento de estafa?

En caso de identificar alguna de estas dos modalidades de fraude en la aplicación de WhatsApp o ser víctima de un intento de extorsión, la SSC pone a la disposición de la ciudadanía el número 55 5242 5100, con extensión 5086, así como el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

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