El servicio de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, reanudó su servicio tras permanecer detenido por poco más de 20 minutos.

Mediante una publicación en su cuenta de X realizada a las 4:32 pm de este sábado 12 de septiembre, el Metro informó que la suspensión temporal del servicio se debía a las maniobras que realiza su personal para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 8. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 12, 2026

Minutos después, a las 4:51 de la tarde, el Metro detalló que la circulación de los trenes en la Línea 8, todas las estaciones se encuentran en servicio.

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