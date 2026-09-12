La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 12 de septiembre se tienen previstas varias movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la capital.

Cineteca Nacional

El grupo Mariposas Negras saldrá al mediodia del Kiosco de Coyoacán rumbo a la Cineteca Nacional, en el marco de los tres años de la toma simbólica de la Cineteca Nacional de México, ocurrida el 16 de septiembre de 2023, tras un acto de discriminación contra una activista trans, realizarán una marcha por la reivindicación de los derechos de las personas transgénero.

El grupo Mariposas Negras saldrá al mediodia del Kiosco de Coyoacán rumbo a la Cineteca Nacional. Foto: Instagram @clanmariposasnegras

Monumento a la Revolución

El Supremo Consejo y Gobierno Indígena se manifestará a las 10 horas en el Monumento a la Revolución, harán una asamblea general para coordinar el plan de acción a seguir en contra de la iniciativa de la "Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos", impulsada por el Poder Ejecutivo.

se manifestará a las 10 horas en el Monumento a la Revolución, harán una asamblea general para coordinar el plan de acción a seguir en contra de la iniciativa de la "Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos", impulsada por el Poder Ejecutivo. El Frente Popular Francisco Villa estará a las 10 horas en el Monumento a la Revolución donde realizarán una jornada nacional "Tiempos de lucha, tiempos de dignidad", en defensa de la soberanía y la unidad nacional; así como en contra de la arrogancia neocolonial, la prepotencia fascista, el capitalismo y el imperialismo México y América Latina.

estará a las 10 horas en el Monumento a la Revolución donde realizarán una jornada nacional "Tiempos de lucha, tiempos de dignidad", en defensa de la soberanía y la unidad nacional; así como en contra de la arrogancia neocolonial, la prepotencia fascista, el capitalismo y el imperialismo México y América Latina. El Movimiento Global a Gaza México estará a las 18 horas en el Monumento a la Revolución, para la vigilia "La solidaridad no se detiene, ni se criminaliza", para denunciar la detención de activistas en Túnez y para visibilizar la exigencia por el respeto al derecho a la protesta.

Paseo de la Reforma

Diversas organizaciones estarán en el plantón Ayotzinapa en Paseo de la Reforma, a las 11 horas, en el marco del 12 Aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Realizarán diversas actividades y talleres rumbo a la marcha del 26 de septiembre.

Glorieta de la Joven de Amajac

El Movimiento de Personas con Discapacidad estará a las 11 horas en la Glorieta de la Joven de Amajac. En el marco del "Dia nacional de la mujer con discapacidad", realizarán una manifestación para exigir justicia económica accesible, inclusiva y sin discriminación.

El Movimiento de Personas con Discapacidad estará a las 11 horas en la Glorieta de la Joven de Amajac. Foto: Facebook Movimiento de Personas con Discapacidad

Monumento a la madre

El grupo Plataforma 420 estará al mediodía en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos.

Iztapalapa

El grupo Arrancones Tláhuac se reunirá a las 19 horas en el Soriana de avenida Tláhuac para el evento "Car Meet A lo Viva México, Volumen 6" y grabación de un video.

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El grupo Arrancones Tláhuac se reunirá a las 19 horas en el Soriana de avenida Tláhuac. Foto: Facebook Arrancones Tlahuac

Museo de la Ciudad de México

La Comuna 420 estará a lo largo del día en el parque frente al Museo de la Ciudad de México para el evento "Porros al humo de guerra", con el objetivo de promover la dignificación y el respeto de los espacios compartidos por las personas usuarias de cannabis, así como fomentar el diálogo, la cultura y el ejercicio responsable de sus derechos.

Álvaro Obregón

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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