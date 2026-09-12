El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que puede tener una buena relación con México, al ser cuestionado sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Vamos a tener una excelente relación con México”, declaró el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa en Dublín.

Al término de una reunión bilateral con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, el mandatario estadounidense fue cuestionado por la prensa sobre si contemplaba abandonar el acuerdo trilateral.

Q: Are you considering withdrawing from the USMCA deal? Trump: What does that mean? Q: Are you considering withdrawing from the USMCA deal with U.S., Mexico and Canada? Trump: No, I get along great. We're going to have a great relationship with Mexico. We actually have a good one with Canada. Canada wants to make a deal very badly — Acyn (@Acyn) September 12, 2026

"¿Está considerando retirarse del acuerdo T-MEC, con México, EU y Canadá?", se le cuestionó, ante lo que respondió: "No, me llevo genial. Vamos a tener una gran relación con México. De hecho, tenemos una buena con Canadá. Canadá quiere hacer un trato desesperadamente".

Además, arremetió contra Ottawa al señalar que los estadounidenses han sido “estafados durante 50 años” y que se han aprovechado de los agricultores.

También te puede interesar:

[Publicidad]

México no tiene nada que ofrecer a EU, sólo "tamales calientes y tomates": Trump; perdemos 195 mil mdd al año, dice

Reunificación de Irlanda ocurrirá "tarde o temprano", dice Trump; afirma que "sería un gran logro para todos"

Con Trump 2.0, México duplica sus exportaciones hacia EU; especialistas ven una oportunidad histórica para el país

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc