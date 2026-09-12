Mundo | 12-09-26 | 10:53 | Actualizada | 12-09-26 | 10:56 |

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que puede tener una , al ser cuestionado sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá ().

“Vamos a tener una excelente relación con México”, declaró el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa en Dublín.

Al término de una reunión bilateral con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, el mandatario estadounidense fue cuestionado por la prensa sobre si contemplaba abandonar el .

"¿Está considerando retirarse del acuerdo T-MEC, con ?", se le cuestionó, ante lo que respondió: "No, me llevo genial. Vamos a tener una gran relación con México. De hecho, tenemos una buena con Canadá. Canadá quiere hacer un trato desesperadamente".

Además, arremetió contra Ottawa al señalar que los estadounidenses han sido “estafados durante 50 años” y que se han aprovechado de los agricultores.

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