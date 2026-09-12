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La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) comunicó que hasta el momento se tiene registro de dos personas fallecidas y 14 lesionadas, tras la explosión registrada la noche del viernes en la alcaldía Álvaro Obregón.
La FGJ aseguró que tras el estallido personal ministerial y pericial de la dependencia trabaja desde entonces para esclarecer lo ocurrido.
Asimismo, personal especializado en incendios y explosiones, instalaciones de gas, ingeniería y arquitectura se encuentran realizando los estudios correspondientes.
Además, personal de Atención a Víctimas brinda acompañamiento a los afectados y a sus familias.
La noche del viernes se registró una explosión por presunta acumulación de gas en un inmueble en la colonia Minas de Cristo.
Explosión en Álvaro Obregón fue en inmueble contiguo a taquería, confirman autoridades; onda expansiva alcanzó varios edificios
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