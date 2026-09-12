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La película "Woman Unknown", de la cineasta danesa May el-Toukhy, se llevó este sábado el León de Oro de la 83º edición del Festival de Cine de Venecia, el octavo que recae en una directora en la historia del certamen.
Este es el palmarés completo:
Selección Oficial:
- León de Oro a la mejor película: 'Woman Unknown', de May el-Toukhy
- León de Plata - Gran Premio del Jurado: 'Possible Love', de Lee Chang-dong.
- León de Plata - Mejor dirección: Iliá Jrzhanovski, por 'DAU'.
- Copa Volpi a la mejor actriz: Mathilde Arcel, por 'Woman Unknown', de May el-Toukhy.
- Copa Volpi al mejor actor: John Malkovich, por 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh.
- Mejor guión: Stéphane Brizé, Coralie Amédéo y Olivier Gorce, por 'Un bon petit soldat', de Brizé.
- Premio Especial del Jurado: 'Naza', de Yuval Abraham y Rachel Szor.
- Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprte emergente: Malou Khebizi, por '15/18', de Cédric Kahn.
- Sección Horizontes (dedicada a las nuevas vanguardias):
- Mejor película: 'Un détour par Diane', de Ann Sirot y Raphaël Balboni.
- Mejor dirección: Jacqueline Lentzou, por 'A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra'.
- Premio Especial del Jurado: 'La maison du vent', de Auguste Bernard Kouemo Yanghu.
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- Mejor actriz: Laleh Marzban, por 'Moragheb' ('Falling House').
- Mejor actor: Riccardo Scamarcio, por 'I figli della scimmia'.
- Mejor guión: Tommaso Landucci y Damiano Femfert, por 'I figli della scimmia'.
- Mejor cortometraje: 'Quelques instants de bonheur', de Shaden Safieddine Tazi.
- Venecia Spotlight (centrada en obras innovadoras y originales en su relación con el público).
- Premio del público: 'I matter', de Alina Şerban.
- León del Futuro, Premio Venecia Ópera Prima: 'La maison du vent', de Auguste Bernard Kouemo Yanghu.
Venecia Clásicos:
- Mejor restauración: 'La lunga notte del '43', de Florestano Vancini.
Venecia Inmersiva:
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- Gran Premio: 'The Pigeon Ring', de Yuqi Zhang y Shixin Tao.
- Premio Especial del Jurado: 'Out of the Ashes', de Rory Mitchell y Nonny de la Peña.
- Premio a la Dirección: Peter Flaherty, por 'Empire at Sea'.
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