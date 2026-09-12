Espectáculos | 12-09-26 | 13:21 | Actualizada | 12-09-26 | 14:03 |

La película, de la cineasta danesa May el-Toukhy, se llevó este sábado el León de Oro de la 83º edición del , el octavo que recae en una directora en la historia del certamen.

Este es el palmarés completo:

Selección Oficial:

  • León de Oro a la mejor película: 'Woman Unknown', de May el-Toukhy
  • León de Plata - Gran Premio del Jurado: 'Possible Love', de Lee Chang-dong.
  • León de Plata - Mejor dirección: Iliá Jrzhanovski, por 'DAU'.
  • Copa Volpi a la mejor actriz: Mathilde Arcel, por 'Woman Unknown', de May el-Toukhy.
  • Copa Volpi al mejor actor: John Malkovich, por 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh.
  • Mejor guión: Stéphane Brizé, Coralie Amédéo y Olivier Gorce, por 'Un bon petit soldat', de Brizé.
  • Premio Especial del Jurado: 'Naza', de Yuval Abraham y Rachel Szor.
  • Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprte emergente: Malou Khebizi, por '15/18', de Cédric Kahn.
  • Sección Horizontes (dedicada a las nuevas vanguardias):
  • Mejor película: 'Un détour par Diane', de Ann Sirot y Raphaël Balboni.
  • Mejor dirección: Jacqueline Lentzou, por 'A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra'.
  • Premio Especial del Jurado: 'La maison du vent', de Auguste Bernard Kouemo Yanghu.

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La escritora May El-Toukhy y la actriz danesa Mathilde Arcel en la alfombra roja de la ceremonia de clausura de la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia. Foto: AFP.
La escritora May El-Toukhy y la actriz danesa Mathilde Arcel en la alfombra roja de la ceremonia de clausura de la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia. Foto: AFP.
  • Mejor actriz: Laleh Marzban, por 'Moragheb' ('Falling House').
  • Mejor actor: Riccardo Scamarcio, por 'I figli della scimmia'.
  • Mejor guión: Tommaso Landucci y Damiano Femfert, por 'I figli della scimmia'.
  • Mejor cortometraje: 'Quelques instants de bonheur', de Shaden Safieddine Tazi.
  • Venecia Spotlight (centrada en obras innovadoras y originales en su relación con el público).
  • Premio del público: 'I matter', de Alina Şerban.
  • León del Futuro, Premio Venecia Ópera Prima: 'La maison du vent', de Auguste Bernard Kouemo Yanghu.

Venecia Clásicos:

  • Mejor restauración: 'La lunga notte del '43', de Florestano Vancini.

Venecia Inmersiva:

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  • Gran Premio: 'The Pigeon Ring', de Yuqi Zhang y Shixin Tao.
  • Premio Especial del Jurado: 'Out of the Ashes', de Rory Mitchell y Nonny de la Peña.
  • Premio a la Dirección: Peter Flaherty, por 'Empire at Sea'.

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