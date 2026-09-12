Los fanáticos de Céline Dion cuentan las horas para el concierto con el que la artista canadiense regresará este sábado a los escenarios en París, tras años de ausencia debido a una enfermedad neurológica incurable.

Pocas horas antes de que suba a la tarima de su primer concierto en seis años, la cantante franco-canadiense de 58 años saludó a sus admiradores frente a su hotel a pocos pasos del Arco de Triunfo.

La multitud, entre vítores, coreaba "¡Céline! ¡Céline!", mientras la cantante que en Francia despierta pasiones con grandes éxitos en su lengua, respondía lanzando besos y formando un corazón con las manos.

El concierto inaugural, previsto para las 8 de la noche del sábado, marca un hito importante en el regreso de Dion, después de que el síndrome de la persona rígida la obligara a cancelar presentaciones y la dejó con dificultades para actuar por esta dolencia neurológica incurable que conlleva fuertes tensiones musculares y dolorosos espasmos.

Por esta razón, la intérprete de "My Heart Will Go On" suspendió la gira que había comenzado en 2019, primero por la pandemia de covid-19 y luego debido al deterioro de su salud.

Se espera que unos 30.000 espectadores acudan el sábado por la noche al Plenitude Arena, una inmensa sala en las afueras de París, para la primera de las 26 fechas previstas en la capital francesa, todas con entradas agotadas.

[Publicidad]

Florian Poitout/ABACAPRESS.COM

Algunos admiradores acudieron al recinto un día antes para empaparse del ambiente previo al show de la gran diva nacida en Quebec, provincia francoparlante de Canadá.

"Es una leyenda, es un ícono", afirmó Chloe Rydquist, que viajó desde Londres junto a su esposa, Katy.

"Cuando supimos que iba a volver a los escenarios, nos dijimos que teníamos que estar aquí para la primera noche", añadió.

[Publicidad]

La pareja pagó unas 1.500 libras esterlinas (unos 2.040 dólares) por sus entradas, pero aseguró que ver a Dion de nuevo sobre el escenario justificaba el gasto.

Lee también Mexicano llevará a la pantalla la infancia de Céline Dion en la serie "Growing Up Dion"

Celinemanía

A lo largo de sus cuatro décadas de carrera, Céline Dion ha vendido alrededor de 260 millones de álbumes en francés e inglés, impulsada por éxitos como "It's All Coming Back to Me Now" y "Because You Loved Me".

[Publicidad]

Muchos fans que no lograron conseguir entradas para verla sobre el escenario han buscado alternativas para sentirse cerca de su ídolo.

Todos los días, o casi, la cantante habla con sus incondicionales seguidores que la esperan a la salida del hotel Royal Monceau, en el prestigioso distrito 8 de París.

Da unos cuantos pasos de baile, hace vocalizaciones, presenta a su caniche, responde a preguntas triviales. ¿Su plato favorito? La pizza...

[Publicidad]

Y la "Celinemanía" se ha extendido mucho más allá de su hotel, con concursos de disfraces, gigantescas sesiones de karaoke y cruceros de homenaje por el río Sena.

Lee también París se rinde a la Celinemanía antes del regreso de Céline Dion a los escenarios

El viernes, cientos de personas participaron en un karaoke gratuito en el distrito 19 de la "Ciudad de la luz", coreando y cantando algunos de los temas más conocidos de la artista.

[Publicidad]

"Quería muchísimo ir a su concierto, pero no conseguí entrada, así que pensé que al menos podía participar en una gran sesión de karaoke, volver a cantar todas sus canciones y pasarlo bien", explicó Eva Ingelaere, de 24 años.

Foto: Poitout/ABACAPRESS.COM

"Estaré lista"

El regreso de Dion culmina un extraordinario camino de vuelta a los escenarios después de años de incertidumbre sobre si actuaría de nuevo ante el público alguna vez.

Pese a sus dificultades de salud, la cantante sorprendió al mundo con su participación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el "Himno al amor" de Édith Piaf en un final apoteósico.

[Publicidad]

Hace dos años ya había dejado claras sus intenciones de volver plenamente a la tarima.

"Voy a volver al escenario porque estaré lista. Y mis cuerdas vocales no me darán miedo, porque voy a estar preparada y voy a alcanzar esas notas", declaró entonces a NBC.

Ahora, sus seguidores están a punto de ver cumplida esa promesa.

rad