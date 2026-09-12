El primer Clásico del Apertura 2026 para el América será esta noche frente al Cruz Azul de Joel Huiqui, en actividad de la Jornada 8 de la Liga MX.

Encuentro que promete goles y emociones en el Estadio Banorte, recinto que hoy será la casa de La Máquina Celeste, mientras que las Águilas llegan como visitantes administrativos, aunque al interior del equipo aseguren que es su hogar y niegan sentirse visitantes.

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Invictos en el torneo local con 16 puntos, los de Guillermo Almada enfrentarán su primera gran prueba del torneo ante los de La Noria que llegan urgidos de la victoria para no salir de puestos de Liguilla.

Los Celestes marchan en el octavo sitio con 12 puntos y buscarán pegarle a su acérrimo rival, quien se reincorpora a la actividad de la Liga MX luego de su participación en la Leagues Cup, donde finalizaron cuarto lugar.

Los elementos Alejandro Zendejas y Miguel Borja podrían sumar minutos en el Clásico Joven si así lo desea el estratega azulcrema. Ambos elementos han superado los temas físicos que los aquejaban.

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¿Cuándo y dónde ver el Clásico Cruz Azul vs América?

Cruz Azul recibe al América en el Estadio Banorte, en actividad de la Jornada 8 del torneo Apertura 2026. Aquí te dejamos los detalles para ver la transmisión del Clásico Joven de la Liga MX.

Fecha: Sábado 12 de septiembre

Horario: 21:15

Transmisión: Canal 5, TUDN, Layvtime YouTube y ViX Premium

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