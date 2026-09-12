El proceso de regreso a las canchas de Luis Ángel Malagón no ha sido como se lo esperaba. El experimentado portero del América y de la Selección Mexicana, que se perdió la Copa del Mundo 2026 tras sufrir una ruptura del tendón de Aquiles tan sólo unos meses antes de la justa, cometió un insólito error con el equipo Sub-21 de las Águilas durante el Clásico Joven de la categoría contra el Cruz Azul.

Este partido, disputado en las instalaciones donde entrena la Máquina en La Noria, tuvo su primer gol gracias a este insólito error de Malagón, que recibió el balón fuera del área y tras un mal control, intentó despejar, pero el delantero cementero Íñigo Cuesta terminó por tapar su disparo.

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Cuesta aprovechó el rebote para quedar sólo de frente al arco, a pesar de que Malagón lo intentó perseguir. Finalmente, el jugador del Cruz Azul empujó el balón al fondo de la red y adelantó a la Máquina, ante el lamento del portero de la Selección Mexicana, que se quedó recostado en el césped.

Finalmente, los compañeros de Malagón lograron remontar el partido y América ganó 2-1.

Por ahora, el portero del primer equipo sigue siendo Rodolfo Cota.

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