La diputada Ana Erika Santana González (PVEM) impulsó una serie de actividades en la Cámara de Diputados enfocadas en concientizar sobre la protección, difusión y preservación del xoloitzcuintle.

Durante tres días el recinto legislativo dio lugar a una exposición fotográfica, un encuentro con especialistas para hablar sobre los riesgos que enfrenta esta raza en Europa, un conversatorio, un taller dirigido a adolescentes para acercarlos a su historia y significado cultural, así como un diálogo sobre tanatología.

En el foro “Protección a la raza canina nacional: El xoloitzcuintle", la diputada llamó al Gobierno de Alemania a valorar cuestiones jurídicas, administrativas y veterinarias relacionadas con esta raza que consideren su antigüedad, origen mexicano, historia genética, relevancia cultural y la evidencia científica disponible.

Xoloitzcuintles en México. Foto: Archivo

“Por lo anteriormente expuesto, hago un respetuoso llamado a la valoración jurídica, administrativa o veterinaria relacionada con el xoloitzcuintle y que consideren su antigüedad, origen mexicano, historia genética, relevancia cultural y evidencia científica disponible”, expresó.

Impulsan Día Nacional del Xoloitzcuintle

Asimismo, recordó que presentó una iniciativa para declarar el Día Nacional del Xoloitzcuintle el 27 de octubre de cada año, debido a su relación con las celebraciones de Día de Muertos y el lugar que estos animales ocupan en dichas tradiciones.

Por su parte, Kerstin Dornath, investigadora, expuso la situación que, de acuerdo con sus pesquisas, enfrentan xoloitzcuintles y otras razas de perros sin pelo en Alemania, donde hay interpretaciones de normas de protección animal que derivan en prohibiciones de crianza y órdenes de castración. En Alemania existen entre 150 y 200 ejemplares.

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“Estamos hablando de consecuencias reales y graves, prohibiciones de cría, incluso órdenes de castración”. Además, advirtió, la situación se extiende a Austria, por lo que se requieren el apoyo político y diplomático.

“El xoloitzcuintle necesita ayuda e intervención política y diplomática internacional, es una emergencia, las evidencias ya no bastan”, manifestó.

Explicó que realizó una investigación de 760 páginas sobre la salud de estas razas, acompañada de datos científicos y testimonios; posteriormente, se publicó un libro en 2026 que otorga una versión resumida de su trabajo.

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Por su parte, Raúl de Valadez Azúa, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, se refirió al xoloitzcuintle como un ícono de la cultura mexicana. En 1993 fue identificado un ejemplar arqueológico al estudiarse una colección de perros procedente de Tula.

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