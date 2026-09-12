Luego de que en 2025 fue rescatado con lesiones sufridas durante los incendios forestales en Chihuahua, el oso negro (Ursus americanus machetes) de nombre "Ba'wi", fue liberado en el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca ubicada en este mismo estado del país.

El ejemplar se trata de un macho adulto de aproximadamente año y medio de edad considerado una especie en peligro de extinción y prioritaria para la conservación debido a su importancia ecológica y su función dentro de los ecosistemas.

Por medio de un comunicado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) detalló que la liberación animal fue posible gracias a la ayuda de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Ejido Conoachi y Anexas, así como la Fundación INVICTUS A.C, quien se encargó de monitorear la recuperación del oso brindándole atención médica, nutricional, física y conductual.

Liberan a oso negro "Ba'wi" en Chihuahua tras ser rescatado de los incendios forestales en 2025 (12/09/2026). Foto: Tomada de X (@CONANP_mx)

En México, el oso negro es considerado uno de los carnívoros de mayor tamaño que habita principalmente en los estados de Sonora, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, además de ser una especie en peligro de extinción (P) enlistada en la NOM-059 SEMARNAT-2010.

La liberación de "Ba'wi" ocurrió luego de rescatarlo de sus lesiones sufridas en 2025, por lo que aún después de dejarlo libre será monitoreado para vigilar su comportamiento en la vida silvestre. Para lograr su reincorporación total, el comité de monitoreo y vigilancia del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca le colocó un arete de identificación para dar seguimiento a su presencia en la zona.

Así fue la liberación del oso "Ba'wi" en Chihuahua

La autoridad ambiental compartió que durante su liberación, el oso "Ba'wi" permaneció en la puerta de la jaula, olfateando a su alrededor. Luego trepó algunos árboles y caminó, corrió y forrajeó en el sitio de su liberación.

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En un video compartido por la Conanp en sus redes sociales, se observa al ejemplar permanecer cerca de un cuerpo de agua y donde incluso se introdujo para refrescarse.

La #Conanp, en coordinación con Fundación INVICTUS A.C., la @PROFEPA, y el Ejido Conoachi y Anexas, llevó a cabo la liberación de un ejemplar de oso negro (Ursus americanus machetes), en el APFF #Tutuaca. 🐻



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Las amenazas que enfrenta el oso negro

De acuerdo a Conanp, las principales amenazas que enfrenta el oso negro, son la destrucción y disminución del hábitat, aún pese a que la especie ha mostrado ser tolerante a la proximidad de los humanos. "La problemática que enfrentan las poblaciones de oso negro por la cacería furtiva y el tráfico ilegal es considerable", señaló.

El oso negro se caracteriza por su cuerpo robusto, con cola corta, orejas pequeñas y destaca porque llega a medir hasta 2 metros. Su peso oscila entre 90 y 216 kilos en machos, mientras que las hembras son un poco más pequeñas.

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Liberan a oso negro "Ba'wi" en Chihuahua tras ser rescatado de los incendios forestales en 2025 (12/09/2026). Foto: Tomada de X (@CONANP_mx)

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