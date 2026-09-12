Si te encuentras en el Metro o Metrobús y no tienes saldo en tu Tarjeta de Movilidad Integrada, tu celular puede ser una alternativa para acceder al servicio. Esto es gracias a la tecnología NFC, que permite hacer pagos sin contacto.

Aunque el proceso es sencillo, hay algunos datos que debes considerar antes de acercar tu celular al lector.

¿Cómo celular usar la tecnología NFC para pagar?

Para hacer un pago, tu celular debe contar con tecnología NFC. Esta herramienta intercambia información entre dispositivos cuando se encuentran a distancia corta.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los teléfonos inteligentes también utilizan NFC para hacer pagos con las billeteras digitales.

Pero otros requisitos para aprovechar dicha tecnología son:

Contar con una tarjeta de débito o crédito que permita pagos sin contacto

Tener la tarjeta vinculada a una billetera digital

Contar con batería suficiente en el teléfono

Tener habilitado el método de pago correspondiente

Con la tecnología NFC puedes pagar el transporte público en los lectores. Foto: Unsplash

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¿Cómo pagar el Metro y Metrobús de CDMX con tu celular?

El Metro de la Ciudad de México admite pagos contactless en los lectores de los torniquetes. Dicho servicio se encuentra disponible en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B.

Para efectuarlo, primero debes contar con una tarjeta bancaria configurada en la billetera digital del teléfono. Y al llegar al acceso, acerca el dispositivo al lector y espera a que la operación sea validada.

El proceso es similar al de pagar con una tarjeta contactless en una terminal bancaria. La diferencia es que aquí no necesitas cargarla físicamente.

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Asimismo, el Metrobús es compatible con esta tecnología. Los pasos son los mismos, sólo considera que su tarifa es de $6 y del Metro es de $5.

La tecnología NFC puede ser una alternativa práctica para tu día a día. Foto: Unsplash

¿Qué tan seguro es pagar con celular?

Los pagos sin contacto representa una alternativa práctica; no obstante, es importante tomar una serie de medidas de prevención.

Si vas a usar la tecnología NFC de tu celular, protégelo con algún método de bloqueo y evita compartir contraseñas, códigos de seguridad o información bancaria con otras personas.

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Otra medida es actualizar el sistema operativo de manera frecuente y actuar rápidamente si pierdes el dispositivo, sobre todo si tienes tarjetas bancarias en tu billetera digital.

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