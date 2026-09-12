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Teherán.- Irán tachó este sábado de “absurdo” que Estados Unidos aproveche las conmemoraciones del aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para justificar la guerra contra el país persa y aseguró que esos argumentos contienen “contradicciones fundamentales”.
“Invocar el aniversario del 11-S para justificar una guerra temeraria e ilegal contra Irán es absolutamente absurdo”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en un mensaje publicado en X.
Según el diplomático, “una guerra criminal que ha implicado el asesinato de autoridades de un Estado soberano y ataques contra civiles, incluidos mujeres y niños, no puede adquirir coherencia moral simplemente envolviéndola en el lenguaje de la lucha contra el terrorismo”.
Bagaei recordó también que los autores de los atentados del 11-S no eran iraníes y sostuvo que la denominada “guerra contra el terrorismo” provocó años de guerra en Afganistán e Irak, que causaron “muertes de civiles y una devastación a gran escala”.
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Trump aprovecha el 11-S para defender la guerra en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el viernes la conmemoración del 25 aniversario del 11-S para defender la guerra iniciada por su Administración contra Irán y prometer que la república islámica nunca obtendrá un arma nuclear.
“Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear”, afirmó el mandatario durante una ceremonia celebrada en el Pentágono.
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EU e Israel lanzaron una guerra contra Irán el 28 de febrero pasado, con ataques contra instalaciones nucleares, militares y civiles del país persa, en los que murieron más de 3 mil 400 personas, entre ellas decenas de altos cargos, incluido el líder supremo, Ali Jamenei.
El conflicto aún continúa pese a los esfuerzos regionales por alcanzar un acuerdo de paz, mientras EU mantiene un severo asedio naval contra Irán, en respuesta, según Teherán, al bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de la república islámica.
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