Con el fin de conmemorar el triunfo de las armas de México sobre las fuerzas españolas, este sábado se hizo la ceremonia del 197 aniversario de la Victoria de Tampico de 1829, registrada en el sur de Tamaulipas y al norte de Veracruz.

Desde el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, autoridades estatales llevaron a cabo honores a la bandera e interpretaron el Himno Nacional Mexicano, acompañadas de la Banda de la Heroica Ciudad y Puerto de Altamira Tamaulipas. También se entonó el Himno a Tamaulipas y el Himno a la Victoria de 1829, debido a que se considera a dicha gesta como un hito en materia de soberanía nacional.

“La Victoria de 1829 es nuestra primera gran victoria contra una intervención extranjera en la vida del México como nación independiente y tal vez la única entre todas las que hemos padecido, gracias a la unidad nacional mostrada en los hechos, permitió que se hayan rendido tropas extranjeras en suelo mexicano, entregando banderas y armas para después partir derrotadas hacia las naciones y gobernantes que los enviaron”, comentó David Granados Ramírez.

Aspectos del 197 aniversario de la victoria de Tampico, Tamaulipas, en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México, el 12 de septiembre de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Rescatan conmemoración de la victoria de Tampico

El presidente de Rescate Histórico de México Asociación Civil, dijo que desde hace 24 años se concretó el proyecto ciudadano que rescató La Victoria de 1829 como la acción histórica más importante para el país, convirtiéndola en un “elemento de unidad e identidad local” que contribuye al progreso de la victoria y de la sociedad.

“Esta victoria nos une a todos como el gran Río Pánuco, a tamaulipecos y veracruzanos, habitantes de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Pueblo Viejo y Tampico Alto, lugares que pueden decir con orgullo que participaron en la gran Victoria de 1829”, indicó.

Anunció que su organización no gubernamental estará presentando proyectos y productos turísticos que consoliden una ruta de la victoria en todos los municipios de las dos entidad involucradas. Por lo que dio a conocer la conformación de un comité organizador entre las cinco ciudades y todas las personas e instituciones que deseen colaborar para organizar en el 2029 el Bicentenario de La Victoria de 1829.

[Publicidad]

Aspectos del 197 aniversario de la victoria de Tampico, Tamaulipas, en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México, el 12 de septiembre de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Deseamos una gran celebración regional con impacto nacional que contribuya a consolidar nuestra identidad histórica y cultural y sobre todo, mostrar a todo México nuestra contribución a la independencia nacional. Heroísmo, honor, unión, patriotismo y defensa de la patria, son algunas de las muchas razones que nos mueven a rescatar estos hechos y que quedaron inmortalizadas en nuestro himno nacional”, detalló.

"Tampico entró a la historia nacional"

Por su parte, la presidenta de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya, recordó que en 1829, México apenas comenzaba a caminar por sí misma, porque la guerra por la Independencia no había terminado y el reino de España intentó recuperar el territorio que había perdido a través de una expedición de más de 3 mil hombres que desembarcó en las costas de Cabo Rojo, cerca de Tampico Alto, Veracruz.

“Fue entonces cuando Tampico y toda nuestra región entraron para siempre en la historia nacional. El Ejército mexicano y la Armada Nacional organizaron la defensa de nuestro territorio, pero aquella victoria no se escribió solamente con las armas de los soldados. Se escribió también con las manos de nuestra gente, con los pescadores que conocían cada movimiento del río, con los campesinos y artesanos que se incorporaron a la defensa”, afirmó.

[Publicidad]

Aspectos del 197 aniversario de la victoria de Tampico, Tamaulipas, en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México, el 12 de septiembre de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Así, la mandataria municipal indicó que son herederos de una ciudad que aprendió a levantarse frente a las adversidades; una ciudad que ha enfrentado guerras, epidemias, inundaciones, huracanes y profundas transformaciones económicas y sociales y que siempre ha encontrado en su gente la fuerza para volver a empezar: “Eso también significa ser tampiqueño”.

Indicó que después de la capitulación de las fuerzas españolas el 11 de septiembre de 1829, las banderas entregadas por el ejército invasor llegaron hasta la Ciudad de México, donde fueron recibidas como testimonio de una victoria que ya no pertenecía nada más a Tampico, más bien a todo el país.

“Hoy, desde la Columna de la Independencia, quiero invitar a todos los y las tampiqueñas y habitantes de la zona, a ambas riberas del río Pánuco y del Tamesí, a recuperar este orgullo, a conocer nuestra historia, a cuidar nuestras ciudades, a trabajar por ellas y a recordar que Tampico no es solamente lugar donde vivimos. Tampico es la historia que compartimos”, declaró Villarreal Anaya.

[Publicidad]

Aspectos del 197 aniversario de la victoria de Tampico, Tamaulipas, en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México, el 12 de septiembre de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

En representación del presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manriquez, Rosa Irma Luque Pérez destacó que la gesta de 1829, donde México enfrentó y venció con valentía el segundo intento de invasión de España, consolidó para siempre la soberanía nacional.

“En aquel año, cuando se amenazó nuevamente la soberanía de México, la respuesta no solo vino de la estrategia militar, sino de la nobleza y la fortaleza de su pueblo (...) Hoy defendemos a México, protegiendo a las familias, cuidando con sensibilidad a nuestras niñas, niños y adultos mayores y trabajando con amor para que a nadie le falte bienestar y esperanza”, expresó la presidenta del DIF Altamira.

Al finalizar los mensajes, Silvia García, presidenta del Centro Tampico de México Asociación Civil, pidió a los integrantes del presídium colocar la ofrenda floral para después realizar una guardia de honor y un minuto de silencio en honor a los héroes participantes en dicha gesta histórica.

[Publicidad]

Aspectos del 197 aniversario de la victoria de Tampico, Tamaulipas, en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México, el 12 de septiembre de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Te puede interesar

Sheinbaum afirma que hay recuperación de la dignidad y orgullo de ser mexicano con la 4T; paso del 58% al 90%, según encuesta

"Si tanto amas a México, mueve tu trasero hacia allá"; JD Vance arremete contra manifestante que ondeó bandera mexicana

[Publicidad]

"Migajeros y agachones"; Marx Arriaga arremete contra la SEP por "entregar soberanía educativa" a la Unesco

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft