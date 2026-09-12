Mérida, Yuc.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que uno de los principales logros de la transformación del país ha sido recuperar la dignidad del pueblo de México.

Lo anterior al señalar que el orgullo de ser mexicano pasó de 58% en 1990 a 90% en la actualidad, de acuerdo con una encuesta.

Al concluir su intervención, la mandataria sostuvo que este sentimiento de identidad nacional representa uno de los cambios que ha experimentado el país y destacó el incremento registrado en las últimas décadas.

“Yo pienso que si hay algo que recuperó la transformación en nuestro país, es la dignidad del pueblo de México”, expresó.

Sheinbaum señaló que recientemente conoció los resultados de una encuesta sobre el orgullo de ser mexicano, según la cual en 1990 únicamente 58% de la población manifestó sentirse orgullosa de ser mexicana, mientras que actualmente la cifra alcanza 90%.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira en el estado de Yucatán este 12 de septiembre (12/09/2026). Foto: Especial

La Presidenta vinculó este sentimiento con la dignidad y con la identidad del pueblo mexicano, y recordó un pasaje de la obra Jacinto Canek, del escritor Ermilo Abreu Gómez, que dijo haber buscado nuevamente por la mañana antes de su intervención.

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La mandataria leyó un fragmento de la obra en el que se reflexiona sobre los atributos propios de los seres humanos y su relación con la esencia, para después destacar la dignidad como una característica inherente al ser humano.

A partir de esta reflexión, Sheinbaum afirmó que el orgullo y la dignidad no son elementos externos, sino parte de la esencia de las personas y de los pueblos.

“Así, el atributo del mar es el orgullo, el atributo del sol, la autoridad, el atributo del hombre, la dignidad”, citó.

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Con esta referencia, la presidenta cerró su intervención reivindicando la dignidad del pueblo mexicano.

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