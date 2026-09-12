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Culiacán, Sin. - Grupos de reacción integradas por elementos de las fuerzas municipales, estatales y federales, entraron en acción en el municipio de Mazatlán para combatir el robo de vehículos, los delitos de alto impacto y atender con rapidez los eventos delictivos que se cometan en el medio urbano y rural.
En estas acciones participan personal de la policía y tránsito municipal, elementos de los Grupos de Operaciones Especiales del Estado, la Guardia Nacional y el ejército, en cuyos patrullajes les permitirá detectar la circulación de vehículos con reporte de robo y atender con celeridad los reportes ciudadanos sobre posibles delitos.
Las autoridades que participan en estos grupos de reacción realizarán recorridos por diferentes sectores de la ciudad de Mazatlán y el medio rural para detectar posibles conductas que pongan en riesgo a la población.
El nuevo secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero dio a conocer que estas unidades de reacción trabajan en forma conjunta para combatir el robo de vehículos y recuperar unidades motrices e inhibir la comisión de delitos, sobre todo los de alto impacto.
Señaló que este conjunto de fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal permitirá tener una mayor presencia en los diversos sectores del puerto y comunidades rurales cercanas, para que haya una rápida respuesta a los reportes que se tengan.
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