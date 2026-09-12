Chilpancingo.— La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda (Morena), informó en su 5 Informe de Gobierno que más de 80 mil guerrerenses salieron de la pobreza y 32 mil superaron la pobreza extrema durante el último quinquenio.

Indicó que Guerrero alcanzó el menor promedio diario de homicidios dolosos en más de una década, con una disminución cercana a 30% desde 2021 y superior a 61% frente al máximo registrado en 2017, reducción que se debe a las acciones de seguridad desplegadas en coordinación entre los gobiernos federal y estatal. Y mencionó que entre enero y julio de 2026 las carpetas de investigación por delitos de alto impacto disminuyeron 21.5%, al pasar de 2 mil 176 a mil 709 casos.

“Porque en Guerrero sabemos que por encima de cualquier diferencia está la unidad nacional y por encima de cualquier interés personal está el pueblo de México. Esa es la fuerza que hemos encontrado en cada recorrido por Guerrero”, dijo en el Auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo.

En su rendición de cuentas, la mandataria estatal resaltó que Guerrero fue el primer estado en implementar la Alerta Violeta, programa con una efectividad de 92% para la localización de niñas, adolescentes y mujeres reportadas como no localizadas, además de más de 10 mil acciones de prevención que benefician cada año a más de 291 mil personas.

Además, reportó que el estado pasó de más de mil 900 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2020 a cero observaciones en la primera entrega de 2025, así como una disminución de 65% en la deuda de largo plazo.

Resaltó las acciones de reconstrucción tras los huracanes Otis, John y Erick. Para atender los daños de Otis y John se destinaron más de 125 millones de pesos del Fondo Estatal de Desastres Naturales y otros 200 millones 720 mil pesos para infraestructura y sistemas de agua y drenaje en Acapulco y Coyuca de Benítez.

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Respecto a los servicios de salud, informó que durante el quinto año se aplicaron más de 2 millones 434 mil vacunas, se brindaron cerca de 4 millones de consultas de primer nivel y se realizaron más de 76 mil procedimientos quirúrgicos.

También destacó el nuevo Hospital General de Tlapa, construido con una inversión superior a 3 mil millones de pesos en coordinación con el IMSS-Bienestar, para atender a más de 400 mil habitantes de la Montaña.

En educación, la cobertura de secundaria aumentó de 88.4% a 91.4%, mientras que este año se destinaron más de 528 millones de pesos al fortalecimiento y creación de planteles. Además, se gestionó con el gobierno federal la creación de un nuevo Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar), nueve telebachilleratos comunitarios y seis planteles Margarita Maza, con una inversión de más de 528 millones de pesos para este año.

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Se crearon la Universidad Tecnológica y Politécnica de la Sierra y la Universidad Tecnológica y Politécnica de Coyuca de Benítez, así como la Universidad Virtual del Estado de Guerrero.

Salgado Pineda mencionó que la tarjeta violeta ha representado una inversión superior a 205 millones de pesos para mujeres jefas de familia, y que más de 19 mil personas con discapacidad recibieron aparatos funcionales.

En el campo, aclaró, se canalizaron 40 mil 576 millones de pesos, destinados a programas como Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Bienpesca.

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Mencionó que la entidad fue reconocida como el destino con mayor crecimiento en hospedaje de México, además de realizarse la edición 50 del Tianguis Turístico y el Abierto Mexicano de Tenis, y que Acapulco mejoró su infraestructura con el respaldo del gobierno de México, Fonatur y el proyecto Acapulco se Transforma Contigo.

La gobernadora también informó que nació el concepto Hogar del Sol, que integra a 60 municipios con vocación turística para reconocer la diversidad cultural y natural de Guerrero.

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