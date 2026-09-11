Pachuca, Hgo. - El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó la implementación del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, con el cual busca que los ciudadanos lleguen al proceso electoral de 2027 con información que les permita emitir un voto informado.

De acuerdo con los consejeros, entre ellos José Guillermo Corrales Galván, esta propuesta se basa en la implementación de una plataforma que concentrará información curricular y datos básicos de quienes busquen competir por algún cargo de elección popular en los comicios del próximo año. La finalidad es que los electores sepan en quién depositarán su confianza.

La plataforma recabará información sobre la actividad profesional y preparación académica de los aspirantes a ocupar alguno de los cargos que estarán en disputa, entre ellos las 84 alcaldías y las 30 curules del Congreso local.

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó la implementación del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”. | Foto: Archivo/Especial.

Indicó que se tendrá información de las candidaturas postuladas por los partidos políticos, así como de las candidaturas comunes e independientes, a fin de que los ciudadanos conozcan quiénes participan en el proceso electoral antes de acudir a las urnas a emitir su voto.

En Hidalgo se estima que el proceso electoral presente más de 10 mil candidaturas para los distintos cargos que estarán en disputa, de ahí la relevancia de que los ciudadanos puedan conocer quiénes aparecerán en las boletas.

Destacó que será la Unidad Técnica de Información y Comunicaciones la encargada de coordinar la implementación y operación de esta plataforma, en la que también se generarán estadísticas relacionadas con la paridad de género, la representación de grupos históricamente discriminados y el cumplimiento de acciones afirmativas.

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