Cuautitlán Izcalli, Méx. - La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y por ello mañana domingo 13 de septiembre habrá restricción a la circulación de vehículos.

La medida aplicará de las 5:00 a las 22:00 horas para todas las unidades de uso particular con holograma de verificación 2. También para los que tienen holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9. Y para los que tienen 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

La finalidad de activar la Fase I de Contingencia Ambiental es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y que esto puede afectar su salud; además de que con ello se reduce la generación de contaminantes.

“A las 15:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 161 ppb en la estación Benito Juárez (BJU) ubicada en la alcaldía Benito Juárez y 157 ppb en Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México”, explicó la CAMe.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis precisó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México detectó la influencia de un sistema de alta presión sobre el centro del país, lo que ocasionó viento débil y ello causó la acumulación de los contaminantes y la formación de ozono.

“A esta condición se sumó la radiación solar alta y continúa hasta primeras horas de la tarde. Adicionalmente, el campo de viento se orientó hacia la zona suroeste de la ZMVM ocasionando transporte persistente de los precursores de ozono hacia esa parte del valle, registrando una concentración de este contaminante en el rango de Muy Mala calidad del aire”, detalló la CAMe.

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¿Qué autos no circulan este domingo 13 de septiembre?

Mañana domingo 13 de septiembre, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8

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