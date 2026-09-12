El delegado del IMSS-Bienestar de Veracruz, Roberto Ramos Alor -quien fue exhibido en una videograbación donde se le observa minimizar el problema de desabasto de insumos en hospitales y clínicas y amenazar a médicos residentes que exigen una solución- pidió a las familias veracruzanas tener “mucho cuidado con las notas falsas y los montajes llenos de odio”.

En un mensaje en sus redes sociales, el cual fue acompañado con imágenes de la más reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Veracruz, dijo que “ante cualquier malentendido en redes sociales”, reafirma su compromiso absoluto con la formación médica y con el trabajo diario.

“Recorrer los hospitales, fortalecer el IMSS-BIENESTAR y supervisar la atención médica en cada rincón del estado, valores con los que he caminado siempre a ras de tierra”, escribió el funcionario federal, quien fue duramente criticado por increpar a médicos residentes que se quejaban por la falta de insumos en clínicas y hospitales.

Ramos Alor, quien fue secretario de Salud en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, dijo estar “muy tranquilo” ante los mensajes –subrayó- de “odio, envidia y mediocridad”.

“Como siempre, querida familia, tengan mucho cuidado con las notas falsas y los montajes llenos de odio, envidia y mediocridad de los personajes de siempre. Estoy muy tranquilo porque me he preparado académicamente y he trabajado con honestidad; no he cometido ningún delito”, aseguró.

El mensaje lo inicia recordando que fue electo Diputado Federal por el Distrito 11 en el Sur con la votación más alta en el estado: 140 mil votos y que ahora se hace cargo de los hospitales públicos.

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Y es que, en medio de constantes protestas por la falta de insumos básicos en hospitales y clínicas de Veracruz, el delegado fue videograbado mientras minimizaba el problema y trataba con desdén a los médicos residentes.

“¿Y los pacientes que están esperando una cirugía les vamos a decir que esperen 10 días más?”, le cuestionó una doctora residente.

—Sentido común: si usted no quiere operar y no participar, no opere. No opere, sencillamente, porque usted se siente ofendida de que no tiene las herramientas para operar. No opere. Así de sencillo, respondió el funcionario federal.

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Ramos Alor fue secretario de Salud en el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el cual renunció luego de que se descubrió que cientos de medicamentos caducaron en bodegas del Sector Salud de Veracruz.

Tras la llegada de la gobernadora Rocío Nahle (amiga del servidor público), fue designado como delegado del IMSS-Bienestar en Veracruz, cargo en el cual tiene a su mando todos los hospitales y clínicas de la entidad.

Cuando fue secretario de Salud en el Gobierno del Estado, fue criticado no solo por la falta de insumos básicos y porque se hayan caducado medicamentos, sino porque, cuando iba a comparecer ante el Congreso del Estado, llevó a cabo, en el Palacio Legislativo, una ceremonia de limpia.

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En las últimas semanas ha habido constantes protestas de médicos y enfermeras por la falta de insumos básicos y medicamentos; incluso se han cancelado docenas de cirugías, a lo cual la gobernadora Rocío Nahle respondió con el anuncio de compra de insumos.

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