El Partido Acción Nacional en Veracruz exigió la renuncia del delegado del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, quien fue exhibido en una videograbación donde se le observa minimizar el problema de desabasto de insumos en hospitales y clínicas y advertir a los galenos que si no quieren operar, no operen.

La dirigente estatal del PAN, Ana Ledezma, consideró que es necesaria la salida del funcionario federal luego de las amenazas y el trato intimidatorio contra médicas y médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz que han denunciado las graves carencias con las que trabajan.

“En Veracruz hay hospitales sin medicamentos, médicos sin insumos y pacientes que pagan las consecuencias con cancelación de cirugías por falta de material, el resultado de una mala gestión en los servicios de salud pone en riesgo la vida y la integridad de las personas”, manifestó.

Roberto Ramos Alor, delegado del IMSS-Bienestar en Veracruz. Foto: Facebook RRamosAlor

Señaló que ningún médico debe ser amenazado por exigir las condiciones necesarias para atender a sus pacientes, por lo que además hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para intervenir y garantizar la protección del personal médico frente a cualquier acto de intimidación o abuso por parte de las autoridades.

Y es que en medio de constantes protestas por la falta de insumos básicos en hospitales y clínicas de Veracruz, el delegado del IMSS-Bienestar en Veracruz fue videograbado mientras minimizaba el problema y trataba con desdén a los médicos residentes.

“¿Y los pacientes que están esperando una cirugía les vamos a decir que esperen 10 días más?”, dijo una doctora residente.

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—Sentido común: si usted no quiere operar y no participar, no opere. No opere, sencillamente, porque usted se siente ofendida de que no tiene las herramientas para operar. No opere. Así de sencillo, dijo en una parte el funcionario federal.

¿Quién es Roberto Ramos Alor, delegado del IMSS-Bienestar en Veracruz?

Ramos Alor fue secretario de Salud en el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el cual renunció luego que se descubrió que cientos de medicamentos caducaron en bodegas del Sector Salud de Veracruz; tras la llegada de la gobernadora Rocío Nahle (amiga del servidor público), fue designado como delegado del IMSS-Bienestar en Veracruz, cargo en el cual tiene a su mando todos los hospitales y clínicas de Veracruz.

Cuando fue secretario de Salud en el Gobierno del Estado, fue criticado no solo por la falta de insumos básicos y que se hayan caducado medicamentos, sino porque, cuando iba a comparecer ante el Congreso del Estado, llevó a cabo, en el Palacio Legislativo, una ceremonia de limpia.

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En las últimas semanas ha habido constantes protestas de médicos y enfermeras por la falta de insumos básicos y medicamentos; incluso se han cancelado docenas de cirugías, a lo cual la gobernadora Rocío Nahle respondió con el anuncio de compra de insumos.

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