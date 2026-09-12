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La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ASEA) informó que realizó un sobrevuelo para verificar que las acciones realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) cumplan con la contención del derrame reportado este viernes 11 de septiembre.
Por medio de un comunicado, la Agencia aseguró que constató que el derrame de aceite por una fuga en el ducto de Pemex en el Golfo de México ya fue controlado.
Esto, a través de "despresurización del ducto y el cierre de diversos pozos asociados", pero impuso "medidas de urgente para asegurar que PEMEX continúe implementando las acciones necesarias para el control del evento, así como el monitoreo del ducto".
Finalmente, por medio del documento publicado, la ASEA afirmó que seguirá realizando recorridos de evaluación con el propósito de poner bajo control el sector de hidrocarburos de tal modo que este pueda operar en las mejores condiciones.
No obstante, el desplegado publicado por la agencia, que se dedica a la vigilancia del sector industrial de hidrocarburos y del medio ambiente, destacó la priorización que hay con respecto al cuidado de la naturaleza.
Por otro lado, Pemex afirmó que seguirá "trabajando en coordinación con la agencia para reparar el ducto roto y atender la situación con las acciones necesarias".
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dmm/bmc
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