Ecatepec, Méx.- El gobierno municipal recuperó el Parque Texalpa, en la comunidad del mismo nombre y que estuvo en posesión de particulares durante varios años. Ahí, se implementó el programa "Cambia de Cancha" para ofrecer actividades gratuitas a la población.

"Otro espacio recuperado que estuvo secuestrado, que creía (quien lo ocupaba) que los espacios se pueden entregar como concesión. No. Son espacios públicos, son de la gente, con actividades gratuitas, pintado, lleno de color que cambia la vida de nuestros habitantes y sobre todo de las niñas y los niños y las y los jóvenes", comentó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

El Parque Texalpa fue remozado y pintado por trabajadores municipales; cuenta con murales que impactan el entorno urbano y para ser intervenido fue necesario que el gobierno rompiera candados.

El gobierno municipal recuperó el parque Texalpa, en la comunidad del mismo nombre y que estuvo en posesión de particulares durante varios años. (12/09/26) Foto: Especial.

“En este espacio se volaron los candados para poderlo recuperar (...). Eso se acabó en Ecatepec. El territorio se defiende y hoy la gente lo sabe", expresó la presidenta municipal de Ecatepec.

Son 500 espacios públicos de la localidad que estuvieron en el abandono o eran administrados por particulares, los que están en proceso de recuperación por parte del gobierno municipal. Esos espacios que son rehabilitados y en ellos se implementa el programa Cambia de Cancha.

A través de ese esquema instructores imparten clases gratuitas en diversas actividades como el caso del maestro de box Sergio Joel Ramos Melo, quien agradeció a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss por “el apoyo que nos ha dado y por ayudar a reinaugurar y abrir los parques que estaban abandonados. No podíamos ocuparlos, esa es la verdad, no se podían ocupar".

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Alrededor de 50 jóvenes de la zona son beneficiados con las clases de box en el Parque Texalpa y en los de La Avioneta y Las Canchas. (12/09/26) Foto: Especial.

Alrededor de 50 jóvenes de la zona son beneficiados con las clases de box en el Parque Texalpa y en los de La Avioneta y Las Canchas, donde imparten clases Ramos Melo y un grupo de colaboradores. En esos espacios también hay zumba, basquetbol y otras actividades.

“En realidad es un gran logro de la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, porque era un nido de vagos y lo rescató de manera muy eficiente. Ha impulsado el deporte, en realidad se ve la mano del municipio, obras que la verdad nunca esperamos que se lograran", expresó José Luis Luna Morales, vecino de Santa María Tulpetlac, quien acude con su familia al Parque Texalpa.

A través de ese esquema instructores imparten clases gratuitas en diversas actividades como el caso del maestro de box Sergio Joel Ramos Melo, quien agradeció a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss. (12/09/26) Foto: Especial.

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