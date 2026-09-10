Ecatepec, Edo. Méx. - La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss entregó 5 mil tarjetas del programa “Universitarios en Movimiento por el Bienestar”, que entrega mil 250 pesos cada mes a estudiantes para que los usen para pagar los pasajes del transporte público.

Durante la entrega de las becas a cinco mil alumnos, en el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte "Las Américas", la alcaldesa destacó que solo el 13% de la población de Ecatepec llega a una universidad.

“Entonces tenemos que romper con esa inercia de no ir a la universidad ni a las preparatorias. Y ustedes, solo por el hecho de estar en la universidad, ya son héroes y heroínas”, señaló Cisneros Coss.

Las becas las otorga el gobierno municipal de Ecatepec desde el 2025 y contempla tanto a estudiantes de universidades públicas como a quienes estudian en instituciones privadas.

Azucena Cisneros Coss destacó que solo el 13% de la población de Ecatepec llega a una universidad. 10/09/2026. | Foto: Cortesía del gobierno de Ecatepec.

“Y hay muchos de ustedes que también tienen que pagar tres pasajes y hay niñas, en particular las niñas, bueno, también los jóvenes, que tienen que hacer a veces lo que le llaman rutas más largas porque son más seguras. Es decir, una serie de vicisitudes que se viven para poder cursar la universidad”, dijo la edil.

Las historias de los ecatepenses universitarios son también historias de sacrificio de las familias, sobre todo por los gastos económicos que conlleva estudiar a nivel profesional, agregó Azucena Cisneros, quien además sostuvo que “el hecho de que estén en la universidad ya es mérito maravilloso”.

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En representación de la comunidad estudiantil, durante la ceremonia de entrega de becas participó la alumna de la Escuela Normal de Ecatepec, Britany Jukari Muñoz Reséndiz, quien sostuvo que el gobierno local respalda a las juventudes.

Se entregaron becas a cinco mil alumnos en el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte "Las Américas". 10/09/2026. | Foto: Cortesía del gobierno de Ecatepec.

“Va más allá de lo económico, representa tranquilidad para nuestras familias y mayores posibilidades para concentrarnos en aquello que verdaderamente nos ocupa: aprender, prepararnos y construir las capacidades necesarias para ejercer nuestra profesión con responsabilidad”, comentó Muñoz.

“Recibir este apoyo significa reconocer que detrás de cada estudiante existe una historia de esfuerzo, de sacrificios familiares, de metas y, sobre todo, de esperanza. Para muchos de nosotros continuar una carrera profesional requiere enfrentar diariamente gastos que pueden parecer pequeños, pero que acumulados representan un esfuerzo considerable”, agregó la joven universitaria.

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Por su parte, Leonardo David Durán Martínez expresó que el apoyo económico para los pasajes del transporte público es una oportunidad tangible para los jóvenes a fin de que puedan continuar su proyecto de vida.

“Este tipo de iniciativas no solo alivian necesidades inmediatas, también envían un mensaje poderoso: nuestras aspiraciones importan, nuestro trabajo importa y nuestro presente educativo es una inversión para el bienestar colectivo”, refirió Leonardo.

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JACL/cr