Metrópoli | 09-09-26 | 04:05 |

Ecatepec, Méx.— La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que en un año y ocho meses el municipio logró una reducción de más de 42% en los delitos de alto impacto y atribuyó el resultado a la aplicación en territorio de la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en más de 10 mil comités por la paz y más de 20 mil cámaras y alarmas vecinales.

“Lo estamos logrando porque llevamos la estrategia de seguridad de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a territorio”, enfatizó.

La estrategia se sustenta en tres pilares. El primero, ocupar el territorio, incluye el aumento de la confianza en la Policía Municipal, que pasó de la peor imagen a 47.6% de confianza, y la presencia de la Marina, con 93.5% de aprobación.

El segundo pilar es la coordinación. Cisneros Coss indicó que se trabaja con el mando coordinado de la Zona Oriente y con otros ayuntamientos fronterizos, así como los gobiernos estatal y federal.

El tercer pilar es la inteligencia. La alcaldesa reportó el uso de sistemas de análisis de información y el fortalecimiento de la policía, que incluyó la baja de 531 agentes.

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