La explosión registrada ayer en la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, dejó un saldo de dos personas fallecidas, ocho hospitalizadas y 15 familias afectadas, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En un recorrido por la zona afectada, la mandataria capitalina detalló que son cinco los predios dañados por el incidente, de los cuales cuatro corresponden a casas habitación y uno a un establecimiento mercantil. En total, 36 personas resultaron afectadas: 32 adultos y cuatro menores de edad; mientras que dos personas murieron: Carlos Alberto López González, de 45 años, y Guadalupe Sánchez, de 56 años.

Brugada indicó que ocho personas permanecen hospitalizadas y que todas se encuentran delicadas de salud, por lo que instruyó a la Secretaría de Salud (Sedesa) para que una persona acompañe a los familiares de quienes permanecen internados y dé seguimiento a sus necesidades. Asimismo, señaló que siete personas fueron dadas de alta, mientras que otras siete recibieron atención médica en el sitio tras registrarse la emergencia.

La jefa de Gobierno también anunció que, a partir del lunes, la Secretaría de Vivienda comenzará a otorgar apoyos para renta a las 15 familias que resultaron afectadas y que se quedaron sin vivienda.

Además, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), se entregarán apoyos económicos a los familiares de las personas afectadas. Los deudos de las dos personas fallecidas recibirán 40 mil pesos, mientras que los familiares de quienes se encuentran graves recibirán 15 mil pesos.

(12/09/26) Foto: Especial.

En cuanto a los inmuebles dañados, la mandataria informó que este sábado comenzaría el tapiado de la zona cero para cubrir y asegurar el área afectada. Mañana domingo iniciarán los trabajos de apuntalamiento, a cargo de la Secretaría de Vivienda, con apoyo de la Secretaría de Obras. Posteriormente, la Comisión de Reconstrucción realizará la demolición de las viviendas que resultaron afectadas, trabajos que, de acuerdo con Brugada, comenzarán el lunes.

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De acuerdo con información de la alcaldía Álvaro Obregón, un primer dictamen apunta a que el incidente habría sido provocado por acumulación de gas. La demarcación precisó que la explosión no se originó al interior de la taquería “La Bajadita”, ubicada sobre Avenida Alta Tensión, esquina con calle Jacintos, en la colonia Minas de Cristo, sino en el inmueble contiguo.

La magnitud de la explosión generó una onda expansiva que alcanzó el establecimiento de comida y otros inmuebles aledaños.

Las diligencias y peritajes se realizan este sábado con participación de personal de la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón y la Secretaría de Vivienda, además de una revisión de las condiciones estructurales de los inmuebles afectados.

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Tras el incidente, Clara Brugada hizo un llamado a la población a revisar de manera permanente sus instalaciones de gas y eléctricas, además de utilizar detectores que permitan identificar oportunamente una fuga.

Recordó que el Gobierno capitalino ha comenzado a entregar detectores de gas y humo de manera gratuita y señaló que estos dispositivos pueden alertar a las familias ante una fuga para que abandonen el inmueble y soliciten ayuda al 911.

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