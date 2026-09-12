La alcaldía Álvaro Obregón informó que la explosión registrada la noche del viernes en la colonia Minas de Cristo habría sido por acumulación de gas, de acuerdo al primer dictamen, y no fue en la taquería La Bajadita, sino en el inmueble contiguo.

Un día después del incidente, la alcaldía dijo a través de un comunicado que la magnitud de la explosión provocó una onda expansiva que alcanzó la taquería y otros inmuebles aledaños.

Además, este sábado se realizarán las diligencias correspondientes la zona siniestrada, con la participación de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Protección Civil de la alcaldía y la Secretaría de Vivienda, quienes harán peritajes y una revisión de las condiciones estructurales de los inmuebles afectados.

El inmueble resultó afectado y porteriormente se derrumbó. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Se aseguró que los peritajes y la revisión de los inmuebles no se realizaron la noche de la explosión debido a que las condiciones del lugar no eran adecuadas ni seguras para realizar estas diligencias.

Por lo anterior se determinó efectuarlas durante el día de hoy, con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del personal especializado.

La alcaldía Álvaro Obregón afirmó que mantiene coordinación con las autoridades de la Ciudad de México para atender la emergencia y determinar las condiciones de seguridad de los inmuebles afectados.

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