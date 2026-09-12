Un sujeto identificado por autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) como objetivo prioritario, Humberto “N”, alias “El Jalisco”, fue detenido a través de un cateo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El detenido sería integrante del grupo delictivo Los Boby, dedicado a la venta y distribución de drogas en la zona norte de la Ciudad de México.

De acuerdo con la SSC, el cateo fue realizado por policías capitalinos y de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), en un inmueble de en la calle Álamos, colonia La Forestal.

El detenido sería integrante del grupo delictivo Los Boby, dedicado a la venta y distribución de drogas en la zona norte de la CDMX. Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana

En el lugar se aseguraron 92 dosis y una bolsa a granel de hierba verde con características propias de la marihuana, además de cuatro teléfonos celulares, 23 cartuchos y un arma de fuego.

“El Jalisco”, de 50 años de edad, fue capturado en el inmueble y posteriormente puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

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