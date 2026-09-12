[Publicidad]
Un sujeto identificado por autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) como objetivo prioritario, Humberto “N”, alias “El Jalisco”, fue detenido a través de un cateo en la alcaldía Gustavo A. Madero.
El detenido sería integrante del grupo delictivo Los Boby, dedicado a la venta y distribución de drogas en la zona norte de la Ciudad de México.
De acuerdo con la SSC, el cateo fue realizado por policías capitalinos y de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), en un inmueble de en la calle Álamos, colonia La Forestal.
En el lugar se aseguraron 92 dosis y una bolsa a granel de hierba verde con características propias de la marihuana, además de cuatro teléfonos celulares, 23 cartuchos y un arma de fuego.
“El Jalisco”, de 50 años de edad, fue capturado en el inmueble y posteriormente puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
Vinculan a proceso a "El Loco Brayan de la Guerrero"; es identificado como presunto integrante de La Unión Tepito
También te puede interesar:
[Publicidad]
Motosicarios balean a dos hombres en Iztacalco; fueron llevados a un hospital cercano en un vehículo particular
Cae "Odek" presunto operador de "Los Tatus" dedicados a extorsión, homicidios y venta de drogas en Magdalena Contreras; era objetivo prioritario
Aseguran 150 toneladas de autopartes en Xochimilco; hay seis detenidos
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Impulsan en San Lázaro protección del xoloitzcuintle; reconocen a raza canina como símbolo de México
Espectáculos
El actor estadounidense John Malkovich y Mathilde Arcel triunfan en Venecia por “Wild Horse Nine” y “Woman Unknown”
Mundo
Fuerzas armadas de Yemen atacan a los hutíes en ciudad del mar Rojo; EU decide no interviene en conflicto
Universal Deportes
Rayados de Monterrey vs Tigres: Horarios y canales para ver EN VIVO el Clásico Regio, HOY
Espectáculos
¡Siempre en nuestros corazones! Heavy Nopal realizará tributo a Rockdrigo González en La Maraka
Espectáculos
Vans Warped Tour México llega a CDMX: fechas, lugar, bandas y todo lo que debes saber
La Roja
¡Se le adelantaron al checador! Asesinan a verificador del transporte público en Tecámac
Espectáculos
Del rap al mariachi: Santa Fe Klan encabezará el Grito que prepara Naucalpan