La Policía capitalina cumplimentó una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Xochimilco donde aseguraron aproximadamente 150 toneladas de autopartes y capturaron a seis presuntos miembros de un grupo dedicado al robo y venta de autos robados.

La acción se derivó de labores de investigación e inteligencia, informó la SSC, en el marco de la Estrategia Integral Contra el Robo de Autopartes y Vehículos.

El cateo fue realizado en un inmueble de avenida Aquiles Serdán, colonia Las Ánimas Santiago Tulyehualco, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

La policía capitalina aseguró aproximadamente 150 toneladas de autopartes. 11/09/2026. | Foto: Cortesía de la SSC.

En el lugar fueron detenidos Juan Carlos “N”, de 19 años de edad; Miguel Ángel “N”, de 47 años; Ricardo “N”, de 46 años; Juan Carlos “N”, de 38 años; Mauricio “N”, de 21 años; y Javier “N”, de 55 años; todos presuntamente integrantes de un grupo delictivo dedicado al almacenamiento, desmantelamiento, venta de autopartes y vehículos robados en la Ciudad de México y el Estado de México.

También se aseguró un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 15 envoltorios con metanfetamina y ocho dispositivos móviles.

Los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

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En otra acción, se ejecutó un segundo cateo en un estacionamiento en la colonia Xalpa, alcaldía Iztapalapa, donde se aseguraron tres placas, dos chasises, un permiso para circular y un motor automotriz, en seguimiento a un robo de vehículo.

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JACL/cr