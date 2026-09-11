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La Policía capitalina cumplimentó una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Xochimilco donde aseguraron aproximadamente 150 toneladas de autopartes y capturaron a seis presuntos miembros de un grupo dedicado al robo y venta de autos robados.
La acción se derivó de labores de investigación e inteligencia, informó la SSC, en el marco de la Estrategia Integral Contra el Robo de Autopartes y Vehículos.
El cateo fue realizado en un inmueble de avenida Aquiles Serdán, colonia Las Ánimas Santiago Tulyehualco, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR).
En el lugar fueron detenidos Juan Carlos “N”, de 19 años de edad; Miguel Ángel “N”, de 47 años; Ricardo “N”, de 46 años; Juan Carlos “N”, de 38 años; Mauricio “N”, de 21 años; y Javier “N”, de 55 años; todos presuntamente integrantes de un grupo delictivo dedicado al almacenamiento, desmantelamiento, venta de autopartes y vehículos robados en la Ciudad de México y el Estado de México.
También se aseguró un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 15 envoltorios con metanfetamina y ocho dispositivos móviles.
Los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.
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En otra acción, se ejecutó un segundo cateo en un estacionamiento en la colonia Xalpa, alcaldía Iztapalapa, donde se aseguraron tres placas, dos chasises, un permiso para circular y un motor automotriz, en seguimiento a un robo de vehículo.
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JACL/cr
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