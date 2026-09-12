Venecia, Italia.- "Naza" se presentó prácticamente al final de la competencia de la 83ª Mostra de Venecia, pero le bastaron pocas horas para cambiar la conversación en el Lido.

El documental de Yuval Abraham y Rachel Szor, centrado en la guerra en Gaza a partir de testimonios de miembros y exmiembros del aparato militar y de inteligencia israelí, obtuvo el Premio Especial del Jurado y protagonizó uno de los momentos más contundentes de la ceremonia de clausura. Al subir al escenario para recibir el galardón, Abraham convirtió el premio en una nueva oportunidad para denunciar lo que su película documenta y lanzó un duro mensaje dirigido no sólo a Israel, sino también a Europa y Estados Unidos. “Los oficiales de inteligencia de Israel nos dijeron que estas matanzas son sistémicas, no accidentales, sino fruto de acciones deliberadas de asesinato y políticas basadas en la total deshumanización de los palestinos”, afirmó el director.

Abraham recordó además el trabajo de los periodistas palestinos que han documentado la guerra desde que empezó y aseguró que más de 200 han sido asesinados en Gaza.

“Sus voces han sido silenciadas y negadas. Creemos que la negación del crimen es lo que contribuye a su persistencia”, señaló. El cineasta insistió en la importancia de que "Naza" sea vista dentro de Israel, pero extendió también su mensaje hacia Occidente. “Es muy importante para nosotros que los israelíes vean esta película porque es nuestro país el que comete estos crímenes, pero también que los europeos lo vean. Especialmente aquí en Italia, porque su gobierno al igual que el alemán están bloqueando la presión contra Israel. También es fundamental que los estadounidenses vean esto porque ese país es el que está financiando gran parte de la matanza”, declaró.

Los directores israelíes Rachel Szor (dcha.) y Yuval Abraham sostienen el Premio Especial del Jurado por su película "Naza" durante la ceremonia de clausura de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/ETTORE FERRARI.

Sus palabras provocaron uno de los momentos de mayor tensión y emoción de la gala poniendo de pie entre aplausos interminables a toda la Sala Grande del Lido y confirmaron el impacto que el documental causó desde su presentación.

Una película que le dio la vuelta a Venecia

La cinta de Abraham y Szor reconstruye la realidad de la guerra a través de testimonios de integrantes y antiguos miembros de las estructuras militares y de inteligencia israelíes. Protegidos por el anonimato, describen desde dentro decisiones, métodos y sistemas en los que la muerte de civiles puede terminar convertida en cálculos, procedimientos y términos técnicos. Los directores evitan convertir el horror en espectáculo.

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Buena parte de los testimonios transcurre de noche, con Tel Aviv como fondo y una aparente normalidad cotidiana que hace todavía más perturbadoras las revelaciones de quienes hablan ante la cámara. La reacción en Venecia fue extraordinaria. Su presentación terminó con una ovación de alrededor de 25 minutos y convirtió al documental en uno de los grandes acontecimientos de los últimos días de la Mostra.

Aunque finalmente el jurado le concedió el Premio Especial y no el máximo reconocimiento, la respuesta volvió a ser contundente durante la ceremonia de clausura: la Sala Grande se puso de pie al anunciarse el premio y el aplauso se extendió durante varios minutos antes y después del discurso de los cineastas galardonados. "Naza" terminó así su paso por Venecia dejando una huella que fue más allá del palmarés y confirmando, una vez más, la capacidad del cine para colocar en el centro de la conversación aquello que ocurre fuera de las salas.

"Woman Unknown" se lleva el León de Oro

El máximo reconocimiento de la noche fue para "Woman Unknown", de la cineasta danesa May el-Toukhy, una de las películas que mayor conversación había generado durante la segunda mitad del festival. Ambientada en la Dinamarca de 1945, inmediatamente después del final de la ocupación alemana, la cinta sigue a Marie, una joven que trabaja como empleada doméstica y niñera en casa de Christian, un empresario viudo con quien está a punto de casarse. Lo que parece la posibilidad de comenzar una nueva vida se complica cuando el pasado de Marie reaparece justo mientras el país empieza a ajustar cuentas con quienes fueron señalados como colaboradores de los nazis. El-Toukhy utiliza ese contexto histórico para explorar una cuestión mucho más íntima: hasta dónde puede llegar una mujer para sobrevivir en una sociedad dispuesta a juzgarla antes de conocer su historia. La victoria fue doble para "Woman Unknown", pues Mathilde Arcel recibió además la Copa Volpi a Mejor Actriz por su interpretación de Marie.

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La directora May el-Toukhy celebra tras recibir el León de Oro a la mejor película por "Woman Unknown" durante la ceremonia de clausura de la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia. Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP.

Lee Chang-dong, Ilya Khrzhanovsky y John Malkovich, entre los premiados

El Gran Premio del Jurado, León de Plata, fue para "Possible Love", que marca el regreso del surcoreano Lee Chang-dong ocho años después de "Burning". La película reúne a dos matrimonios situados en extremos económicos opuestos y utiliza su encuentro para explorar las relaciones entre dinero, deseo, desigualdad y explotación.

El León de Plata a Mejor Dirección fue para Ilya Khrzhanovsky por "DAU", culminación cinematográfica de un proyecto iniciado hace dos décadas e inspirado por la figura del físico soviético Lev Landau. Con más de tres horas de duración, la película sumerge al espectador en un universo donde la libertad personal de un científico excepcional choca con las necesidades de un Estado que pretende utilizar su conocimiento con fines militares.

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John Malkovich obtuvo la Copa Volpi a Mejor Actor por "Wild Horse Nine", de Martin McDonagh. Al no poder viajar a Venecia por encontrarse rodando en Montreal, el actor agradeció el reconocimiento mediante un video en el que destacó “el magnífico guion y personaje” creado por McDonagh y el trabajo de su compañero Sam Rockwell. Ambientada en Chile en 1973, poco antes del golpe de Estado contra Salvador Allende, la película sigue a dos agentes de la CIA que terminan viajando a Isla de Pascua y utiliza la relación entre ambos para mirar también hacia la intervención estadounidense en América Latina. Finalmente, Stéphane Brizé, Coralie Amédéo y Olivier Gorce recibieron el premio a Mejor Guion por "Un bon petit soldat", historia protagonizada por Alba Rohrwacher que vuelve a colocar a Brizé frente a uno de sus grandes temas: el mundo laboral y las formas de violencia que pueden esconderse detrás del lenguaje corporativo.

Así llegó a su fin una 83ª Mostra de Venecia marcada por películas que dividieron a la crítica y por discusiones alrededor del poder, la inteligencia artificial, la desigualdad y los conflictos que atraviesan al mundo. Pero entre todas ellas, "Naza" consiguió que la realidad irrumpiera con especial fuerza dentro del festival. Su Premio Especial del Jurado fue uno de los grandes reconocimientos de la noche; el discurso de Yuval Abraham y la reacción del público demostraron que su impacto difícilmente puede medirse únicamente en premios.

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