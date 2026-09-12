El actor estadounidense John Malkovich ganó este sábado el premio al mejor actor en la 83ª Mostra de Venecia, por su papel en "Wild horse nine" de un veterano agente de la CIA destinado en Chile meses antes del golpe de Estado.

Malkovich, de 72 años, protagoniza junto a Sam Rockwell esta comedia negra de Martin McDonagh, una de las más aplaudidas durante el certamen.

El filme cuenta la historia de dos agentes de la CIA que trabajan en Chile en los meses previos al golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el entonces presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.

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Tras un tiempo en Santiago, los dos oficiales viajan a la Isla de Pascua, llamada Rapa Nui por la población local de origen polinesio, para visitar las famosas estatuas moái.

En ese extraordinario decorado y en un tono lleno de cinismo, los dos hombres hablan de los entresijos de la CIA y su intervencionismo exterior, y desvelan informaciones que acontecerán en el país en poco tiempo.

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Malkovich, que no estuvo en la ceremonia de premiación, interpreta al mayor de los oficiales, un excéntrico personaje con una enfermedad terminal. En estos últimos meses que le quedan de vida, parece tener ciertos remordimientos por algunas de las operaciones en las que participó, como en el Congo o en Guatemala.

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El intérprete estadounidense, conocido por papeles como "Las amistades peligrosas" o "Cómo ser John Malkovich", cuenta con dos nominaciones a los Óscar a mejor actor de reparto, pero nunca logró la estatuilla. Este papel de cínico agente de la CIA podría llevarlo a conseguirla.

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La danesa Mathilde Arcel también se alzó con la Copa Volpi a la mejor actriz del 83 Festival de Venecia por su papel en la película "Woman Unknown", este año la única cinta dirigida por una directora en solitario, la danesa May el-Toukhy.