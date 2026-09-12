Usuarios de la Línea 12 del Metro duplican el tiempo de traslado a sus trabajos y hogares con los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), quienes ofrecen un servicio emergente debido al cierre del tramo Tláhuac - Lomas Estrella por los trabajos de sustitución del aparato de vía 13-23, ubicado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que en la estación Atlalilco –de donde sale el servicio de RTP hacia Tláhuac– se generaron grandes filas para abordar las unidades, aunque el servicio era rápido, ya que cada 5 minutos salían los autobuses con gente.

En la fila para abordar, Juan relató a este diario que este sábado tuvo problemas para ir a su trabajo, ubicado en Culhuacán, ya que tenía que llegar a las 06:00 horas, y a esa hora, dijo, no había servicio de RTP –en el CETRAM Tláhuac– que lo dejara en la estación antes mencionada, por lo que optó por tomar un camión, que tardó 40 minutos.

“Sí nos va a afectar en los tiempos. Bueno, a mí me afectó porque yo entro a las 6:00 de la mañana, y me tuve que ir en camión del CETRAM Tláhuac a Culhuacán, porque a esa hora no había servicio de RTP, me vine en el camión y fue más tardado llegar, en un principio”, comentó.

A partir de este sábado 12 y hasta el próximo miércoles 16 de septiembre, la Línea 12 del Metro ofrecerá servicio únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán. (12/09/26) Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

“Pues, más o menos (es más lento servicio de RTP) se hace como una hora. El problema el problema es la gente, estamos formados y tienes que salir temprano de casa para poder, pues, llegar temprano al trabajo. Si así el sábado hubo gente, imagínate a inicio de semana, luego más si es fiesta (15 septiembre) todo mundo sale a hacer sus compras y todo eso”, agregó.

Este diario realizó el recorrido de Atlalilco a la terminal Tláhuac en RTP en un total de 1 hora 10 minutos, en un tramo que, de acuerdo con los usuarios, se realiza en un aproximada de 25-30 minutos.

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En el CETRAM Tláhuac, la fila luce más grande, pero con más unidades de RTP, que tiene dos servicios: Tláhuac - Atlalilco, y Tláhuac - Constitución de 1917.

En la fila, Esther, quien se dirigía a su trabajo en Mixcoac, expuso que hará el doble de tiempo a su destino, debido al tráfico que se genera en Avenida Tláhuac.

“Yo voy hacia Mixcoac, generalmente me hace menos de una hora, 45 minutos para llegar de aquí (Metro Tláhuac) a Mixcoac, y ahora yo creo me haré una hora, o hasta una hora y media. Hacemos el doble de tiempo”, comentó.

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En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que en la estación Atlalilco –de donde sale el servicio de RTP hacia Tláhuac– se generaron grandes filas. (12/09/26) Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

“El problema es el tráfico que se hace en Avenida Tláhuac, muchas veces nos quedamos parados. Y uno que viene desde Milpa Alta nos hacemos más de dos horas si tomamos el autobús, pero es más seguro el RTP, aquí no se suben los vendedores, y da más seguridad”, añadió.

Mientras, metros más atrás, Rebeca, que se ayudaba a apoyarse con un bastón, criticó que la Línea 12 cierra constantemente por trabajos de rehabilitación, pues “yo siempre he usado el metro y cuando pasa eso (no hay servicio en Línea 12) siempre me da mucho coraje, porque el Gobierno nunca hace una cosa bien, se gastan tanto dinero para que en un año o dos años te lo vuelvan a parar (Metro)”.

“Es la Línea 12 la que más ha sufrido en este tiempo, que, porque se cayó, que, porque las vías están mal, que porque el Metro no sirve. Si salgo a las 06:00 horas de mi casa, ahora debo salir 04:30 horas, porque vengo de Milpa Alta y en Acueducto se embotella mucho. Luego llegar acá, luego todavía esperarte y que no haya lugares (RTP)”, denunció.

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Durante estos cinco días permanecerán cerradas las estaciones del tramo Tláhuac-Lomas Estrella. (12/09/26) Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

“Con el Metro, en 40 minutos estoy en mi trabajo, agarrándolo de aquí, y ahora haré dos horas, si no llueve, porque aquí en el paso del conejo se inunda feo y los RTP no pasan hasta que baje el agua, ahí siempre se inunda, todos los años ha sido lo mismo. Es mucho tiempo, y ahora que llegue el lunes va a estar hasta el tope”, concluyó.

Servicio de apoyo en L12

Con apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), habrá un servicio alterno de Tláhuac a Atlalilco y viceversa. (12/09/26) Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

A partir de este sábado 12 y hasta el próximo miércoles 16 de septiembre, la Línea 12 del Metro ofrecerá servicio únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos, debido a trabajos de sustitución del aparato de vía 13-23, ubicado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.

Durante estos cinco días permanecerán cerradas las estaciones del tramo Tláhuac-Lomas Estrella, donde no habrá circulación de trenes. Para atender a los usuarios afectados, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) dispondrá de transporte sustituto para acercarse a la Línea 12.

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Con apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), habrá un servicio alterno de Tláhuac a Atlalilco y viceversa, con posibilidad de que los usuarios continúen su viaje en Metro desde las estaciones San Andrés Tomatlán y Culhuacán.

Las unidades de RTP realizarán ascenso y descenso en cada una de las estaciones del circuito. (12/09/26) Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Las unidades de RTP realizarán ascenso y descenso en cada una de las estaciones del circuito, en ambos sentidos:

Tláhuac

Tlaltenco

Zapotitlán

Nopalera

Olivos

Tezonco

Periférico Oriente

Calle 11

Lomas Estrella

San Andrés Tomatlán

Culhuacán

Atlalilco.

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