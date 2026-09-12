Los cuernitos, las conchas, las donas, las orejas y todo tipo de piezas de pan dulce ahora son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

La Jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el que se declara “Los saberes y prácticas del pan dulce tradicional” como Patrimonio Cultural inmaterial de la Ciudad de México, por constituir una manifestación de la memoria colectiva, las tradiciones, las costumbres y las celebraciones familiares y comunitarias, así como de los conocimientos transmitidos de generación en generación por la comunidad panadera.

Como parte de esta Declaratoria, este viernes arrancó la primera edición del Festival del Pan Dulce Mexicano, dentro de la Utopía Elena Ponia-towska Amor, en la alcaldía Coyoacán. El festival estará disponible hasta el próximo domingo 13 de septiembre en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Las secretarias de Cultura, Ana Francis López; y de Turismo, Alejandra Frausto, inauguraron el evento.

Además de comprar gran variedad de panes dulces, los asistentes podrán visitar una exhibición con obras de arte inspiradas en distintas piezas de pan dulce.

Tras cortar el listón inaugural, Julián Castañón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, comentó que en México hay alrededor de 2 mil 400 variedades de pan, de las cuales, más de 300 se podrán adquirir en este festival. Entre las atracciones, hay figuras elaboradas de pan, por ejemplo con forma de ajolote.

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En el evento también se entregó el reconocimiento como Mejor Panadero de América Latina, al mexicano Ángel Castañón.

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