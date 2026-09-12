Culiacán, Sin. - En acuerdo con autoridades de seguridad, educativas y padres de familia, el ayuntamiento de Escuinapa determinó cancelar los desfiles cívico escolar, previstos a celebrarse los días lunes 14 y miércoles 16 de septiembre, a fin de garantizar la tranquilidad y proteger a la niñez.

A través de un breve comunicado el presidente municipal de Escuinapa, Víctor Diaz Simental notificó a la población que las actividades conmemorativas del día 15 de septiembre, su formato y desarrollo se mantiene en valoración colegiada y los acuerdos definitivos se darán a conocer por los canales oficiales.

En el documento se afirmó que en bienestar de las familias y la niñez de este municipio del sur de Sinaloa están por encima de cualquier acto público, por lo que agradecen la solidaridad y respaldo de la sociedad ante esta resolución conjunta.

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