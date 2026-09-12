Allison una de las bandas de rock más emblemáticas de los 2000, lo mismo que ocurre con Yellowcard, pero a nivel internacional, en la primera edición del Vans Warped Tour, causan un entusiasmo similar.

Mientras una multitud congregada en el escenario Vans esperaba la presentación de Insite, banda de rock argentina, muchos otros asistentes llevaban más de una hora esperando en el escenario Corona.

En el Corona Stage estaba por presentarse Erik Canales y sus compañeros; con éxitos como "No tengas miedo", "Baby, please", "Frágil" y "Memorama".

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Los solos de guitarra de Abraham Jarquín, quien cumple años hoy, fueron los que más euforia provocaron entre el público y llevaron a las y los asistentes a menear la cabeza al ritmo de la música.

Pero el momento que tuvo mayores ovaciones fue cuando Allison, interpretó "On my own", junto a Emery, la banda de hardcore internacional. .

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En el caso de Yellowcard, incluso antes de que la banda subiera al escenario, el entusiasmo de sus fans ya se hacía notar. Mientras Taking Back Sunday continuaba con su presentación en el escenario de al lado, el staff de Yellowcard comenzaba a colocar sus instrumentos en el escenario principal, el Vans.

De entre las canciones que interpretaron, las más emblemáticas como "Ocean avenue", "Only one", "Breathing" y "Lights and sounds".

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