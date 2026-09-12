[Publicidad]
Allison una de las bandas de rock más emblemáticas de los 2000, lo mismo que ocurre con Yellowcard, pero a nivel internacional, en la primera edición del Vans Warped Tour, causan un entusiasmo similar.
Mientras una multitud congregada en el escenario Vans esperaba la presentación de Insite, banda de rock argentina, muchos otros asistentes llevaban más de una hora esperando en el escenario Corona.
En el Corona Stage estaba por presentarse Erik Canales y sus compañeros; con éxitos como "No tengas miedo", "Baby, please", "Frágil" y "Memorama".
Lee también Poligamia vuelve a Bogotá con “Capitalino” y las canciones que marcaron una generación
Los solos de guitarra de Abraham Jarquín, quien cumple años hoy, fueron los que más euforia provocaron entre el público y llevaron a las y los asistentes a menear la cabeza al ritmo de la música.
Pero el momento que tuvo mayores ovaciones fue cuando Allison, interpretó "On my own", junto a Emery, la banda de hardcore internacional. .
[Publicidad]
Lee también "I Play Rocky" lleva a Toronto la historia de cómo Sylvester Stallone luchó por interpretar a Rocky
En el caso de Yellowcard, incluso antes de que la banda subiera al escenario, el entusiasmo de sus fans ya se hacía notar. Mientras Taking Back Sunday continuaba con su presentación en el escenario de al lado, el staff de Yellowcard comenzaba a colocar sus instrumentos en el escenario principal, el Vans.
De entre las canciones que interpretaron, las más emblemáticas como "Ocean avenue", "Only one", "Breathing" y "Lights and sounds".
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Cruz Azul vs América EN VIVO sigue aquí el MINUTO A MINUTO del Clásico Joven de Liga MX
Tendencias
¿Cómo usar la linaza para fortalecer el cabello?; descubre sus beneficios
Estados
Alcalde de Ciudad Victoria destaca inversión de 13 mil 462 mdp; impulsa infraestructura y bienestar
Metrópoli
Estación Tecoloxtitlán del Trolebús Elevado presenta afectaciones por lluvias; elementos de SSC apoyan a usuarios
Negocios
¿CFE da 50% de descuento con INAPAM? La verdad sobre el recibo de luz
Educación
Aeropuertos de Estados Unidos lanzan pase para acompañar a familiares hasta la puerta de embarque
Educación
¿Te pueden negar el pasaporte mexicano? Estas son las razones más comunes
Showbiz
Dakota Johnson presume revelador “vestido abierto” en alfombra de Nueva York y deslumbra