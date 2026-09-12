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Las autoridades de Indonesia informaron este domingo que durante la madrugada perdieron el contacto con un barco de pasajeros que trasladaba a 240 personas en una ruta por el mar de Java y que se encontraba al sur de la isla de Borneo.
En un comunicado, la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas) señaló que la embarcación "Virgo Transport 8", que realizaba la ruta entre las ciudades de Surabaya -en la isla de Java- y Banjarmasin -en el sur de Borneo-, dejó de transmitir su posición alrededor de la 1:00 hora local (17:00 GMT del sábado).
Conforme al informe preliminar de la agencia de rescate durante el último contacto la tripulación dijo que la embarcación se "encontraba en medio de condiciones meteorológicas adversas" y sus últimas coordenadas sitúan al navío a unas 80 millas náuticas al suroeste de la población de Basirih Banjarmasin, sur de Borneo.
Según el registro de embarque, 240 personas se encontraban a bordo, apunta Basarnas que movilizó varias naves para el operativo de búsqueda y rescate.
Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.
El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.
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En 2018, más de 150 personas se ahogaron cuando un ferry se hundió en uno de los lagos más profundos del mundo, en la isla de Sumatra, en uno de los peores accidentes de este tipo de la historia reciente del país.
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