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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos dieron por terminado el mayor brote de ciclosporiasis registrado en el país, vinculado a lechuga iceberg procedente de México, y que enfermó a 12 mil 883 personas y causó dos muertes en 21 estados.
Los CDC atribuyeron el final al fuerte descenso de las nuevas infecciones y a la retirada del mercado de la lechuga contaminada, cuyas fechas de consumo preferente ya pasaron. En el pico del brote, antes de esa retirada, se notificaron más de mil contagios en un solo día, según la agencia sanitaria.
La lechuga procedía de Taylor Farms de México, la planta procesadora que la empresa estadounidense homónima tiene en el centro de ese país, según los CDC. Se sirvió troceada en algunos restaurantes de la cadena Taco Bell y se vendió en supermercados. La compañía la retiró el 17 de julio, cuando la mayoría de los enfermos ya había desarrollado síntomas.
La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) mantiene abierta la investigación sobre cómo se contaminó el producto. Sus inspecciones y la toma de muestras en los campos de cultivo y en la planta de México, en coordinación con las autoridades mexicanas, ya concluyeron, y las muestras están pendientes de análisis.
El brote comenzó con los primeros casos a partir del 14 de junio y dejó 12 mil 883 contagios confirmados, según los CDC.
Esta cifra supone más de dos tercios de los 19 mil 595 casos registrados desde el 1 de mayo, incluidas mil 043 hospitalizaciones, que convirtieron 2026 en la peor temporada de ciclosporiasis.
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En comparación, se notificaron mil 180 casos de ciclosporiasis entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2025.
Las dos muertes se produjeron en Míchigan, el estado más afectado, relacionadas con pacientes que padecían problemas de salud graves.
La ciclosporiasis la causa el parásito "Cyclospora cayetanensis" y se contrae al ingerir alimentos o agua contaminados con heces infectadas.
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Sus principales síntomas aparecen alrededor de una semana después del contagio y son diarrea acuosa, cólicos, náuseas y fatiga. Los CDC recomiendan lavar las manos y los productos frescos bajo el chorro de agua y cocinarlos a 70 grados centígrados (158 Fahrenheit) para eliminar el parásito.
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