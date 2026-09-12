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La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas para el día de mañana, domingo 13 de septiembre del 2026.
A fin de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes, la CaMe emitió recomendaciones y restricciones a la circulación en el Valle de México.
¿Qué carros no circulan este domingo 13 de septiembre?
Mañana domingo 13 de septiembre, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.
- Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.
La Came también recomendó a la población evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, y evitar hacer actividades, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.
Mañana a las 10:00 horas se emitirá más información sobre la posible permanencia de la contingencia en el Valle de México.
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