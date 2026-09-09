Según el Global Volcanism Program del Instituto Smithsonian, Indonesia es el cuarto país con más volcanes en el mundo: suman más de 110.

El más famoso de ellos es el extinto Krakatoa, aunque desde el pasado viernes, su ‘joven hijo’ Anak Krakatoa entró en fase de erupción, lo que provocó inmensas columnas de humo, el cierre de aeropuertos y una gran preocupación.

Conoce más sobre este poderoso volcán.

El ‘padre’ del volcán Anak Krakatoa

El archipiélago donde está el volcán Anak Krakatoa se compone de 4 islas: Verlaten, Lang, Anak Krakatoa y Rakata, esta última la única sobreviviente a la erupción del extinto volcán Krakatoa en 1883, una de las más violentas en la historia.

Foto: Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia

Las explosiones reconfiguraron completamente el paisaje, pues destruyeron cerca del 70% de la zona, incluido el Krakatoa.

¿Cómo nació el volcán Anak Krakatoa?

Entre las consecuencias de la erupción de 1883 está el nacimiento de la isla Anak Krakatoa, casi en el mismo lugar que ocupaba el Krakatoa.

[Publicidad]

Sin embargo, no fue sino hasta 1927 que, desde el fondo del mar, se intensificó la actividad volcánica, provocando su crecimiento vertical.

Lee también: Salmon Eye, el espectacular museo flotante de Noruega

¿Por qué el volcán Anak Krakatoa es tan peligroso?

El volcán Anak Krakatoa se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica en el planeta.

[Publicidad]

Se localiza en el Estrecho de Sonda —entre las islas de Java y Sumatra—, en la zona donde la placa indoaustraliana se ‘hunde’ bajo la placa euroasiática.

Foto: Nurul Hidayat/Bisnis Indonesia via AP

Forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo tectónico de unos 40 mil kilómetros de longitud, que va desde los pequeños países insulares de Oceanía, las costas de Asia Sudoriental y del Este y todo el litoral oeste de América.

La potente erupción del volcán Anak Krakatoa en 2018

Desde su nacimiento, el volcán Anak Krakatoa ha mostrado su poder, sobre todo en diciembre de 2018, cuando una erupción provocó el derrumbe parcial de su cono principal y el flanco sureste.

[Publicidad]

La consecuencia fue un tsunami con olas de hasta 5 metros de altura, terminando con la vida de cientos de personas.

El crecimiento del volcán Anak Krakatoa

Al ser un volcán relativamente joven y en medio de un par de placas tectónicas en constante movimiento, el Anak Krakatoa crece unos 5 metros al año, en promedio.

Actualmente mide 157 metros, aunque su máxima altura fue de 338 metros, previo a la erupción de 2018.

[Publicidad]

¿Krakatoa o Krakatau?

El nombre indonesio original y aceptado oficialmente por el Global Volcanism Program, del Instituto Smithsonian, es Krakatau, aunque Krakatoa también es admitido y utilizado comúnmente.

Foto: Agencia Geológica de Indonesia

¿Qué significa Anak Krakatoa?

No se sabe a ciencia cierta el significado de Krakatoa.

Se dice que significa 'langosta' o 'cangrejo' en sánscrito; una onomatopeya que imita el sonido de las cacatúas que habitaban parte del archipiélago.

[Publicidad]

También puede referirse al término malayo traducido como 'hormiga de alas blancas', pues se dice que la isla tenía la forma de este insecto, vista "desde arriba".

Anak es una palabra indonesia que se refiere a un niño o hijo, así que Anak Krakatoa es, literalmente, ‘hijo de Krakatoa’.

El volcán Anak Krakatoa está protegido

Por sus impresionantes paisajes selváticos y volcánicos, el archipiélago fue declarado como área natural protegida en 1921 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

[Publicidad]

Lee también: Cómo llegar a Cozumel en avión y en ferry

Tiene la categoría de Reserva Natural Estricta, con actividades humanas limitadas, dedicadas principalmente a labores de estudios, conservación, monitoreo y escasas visitas turísticas.

Anak Krakatoa, un Patrimonio de la Humanidad

El archipiélago donde está el volcán Anak Krakatoa y el Parque Nacional Ujung Kulon fueron incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1991.

Foto: Ministerio de Turismo de Indonesia

“Además de su belleza natural e interés geológico para el estudio del volcanismo insular, el parque cuenta con la zona más extensa de bosques lluviosos de tierras bajas que queda en Java.

También alberga diversas especies vegetales y animales en peligro de extinción, como el rinoceronte de Java”, menciona la Unesco.

Visitas al volcán Anak Krakatoa

Por el momento se han cancelado todo tipo de actividades en el archipiélago —incluidas las turísticas—, aunque cuando las condiciones sean seguras, se puede conocer de cerca el volcán Anak Krakatoa.

Desde los puertos de Merak, Bakauheni, Anyer y la playa Carita salen ferries y embarcaciones hacia las islas Sebuku Kecil y Sebuku Besar, así como a la isla Lang, donde se hace un hiking hasta su cima para observar desde ahí al Anak Krakatoa.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters