Hay museos donde la experiencia va más allá de recorrer sus salas, como su arquitectura, el paisaje e incluso la forma de llegar. Este es el caso del Salmon Eye, una singular instalación flotante en la costa sur de Noruega.

En medio de las aguas azules del fiordo Hardangerfjord, una estructura metálica en forma de ojo de salmón flota, rodeada de montañas casi siempre nevadas, glaciares y huertos frutales.

Su apariencia a primera vista podría confundirse con una nave alienígena en contraste con el entorno; sin embargo este esconde un secreto que va más allá de su exterior.

Con vistas al increíble paisaje de Noruega, así es el museo flotante. Foto: Instagram @salmoneye

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¿Qué hay dentro del Salmon Eye, en Noruega?

La estructura exterior, una instalación artística bautizada como Salmon Eye, fue diseñada por Kvorning Design, con una forma de elipse y una superficie cubierta por escamas de acero inoxidable que buscan reproducir la apariencia de la piel plateada de salmón.

Su silueta también hace referencia al ojo del pez, una decisión arquitectónica que conecta el edificio con su entorno y la relación entre humanos y el mar.

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A primera vista, Salmon Eye podría parecer, simplemente, una enorme escultura futurista en medio del fiordo Hardangerfjord, pero dentro de esta esconde un espacio dedicado a conocer el mundo de la acuicultura y a reflexionar sobre el futuro de los alimentos provenientes del océano.

Dentro de la estructura con forma de ojo de salmón encontrarás un centro de información sobre la acuicultura. Foto: Instagram @salmoneye

El recorrido comienza desde el encantador pueblo de Rosendal, pues para llegar al recinto necesitas abordar una embarcación eléctrica que te lleva a la instalación flotante. Una vez dentro, podrás ser parte de una experiencia audiovisual e interactiva.

Rosendal se encuentra al sur de Bergen. Para llegar a esta ciudad puedes volar desde Oslo o tomar un tren. Si te decides por este último, el viaje directo es de unas 7 horas, pero el paisaje vale mucho la pena. De Bergen a Rosendal se toma un ferry. El trayecto dura menos de dos horas.

Durante una visita guiada de dos horas, escuchas (en inglés) una explicación sobre la gestión de la industria, de la protección ambiental, nuevas perspectivas y reflexiones sobre el mundo y los alimentos provenientes del océano.

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El interior de Salmon Eye se divide en varios niveles, uno de ellos por debajo del nivel del mar, donde se instaló una sala de cine.

Una rampa en espiral conduce a los visitantes por diferentes espacios de exposición hasta la terraza, con vista panorámica de 360 grados del fiordo y las montañas de Noruega que lo rodean.

Para llegar al museo flotante en Noruega, debes tomar un bote en el pueblo de Rosendal. Foto: Instagram @salmoneye

¿Cuánto cuesta la entrada al Salmon Eye?

Al planear tu visita, te recomendamos consultar el sitio oficial de Salmon Eye para conocer las fechas y horarios disponibles para tu reservación, ya que la operación puede cambiar.

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Costo de entrada a esta experiencia:

Adultos: 449 NOK (aproximadamente $815 pesos mexicanos)

Niños: 199 NOK (aproximadamente $360 pesos mexicanos)

Puedes hacer tu reservación a través del sitio oficial del Salmón Eye. la visita incluye la transportación a bordo de los barcos eléctricos Malm y Melder.

Así que si Noruega está en tus próximos destinos, guarda este espectacular museo en tu itinerario.

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