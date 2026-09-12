Durante las fiestas patrias, las mascotas sufren de momentos llenos de estrés, pues lo que para muchos es un día de fiesta y diversión, para los seres sintientes el uso de pirotecnia hace que tengan crisis de ansiedad ante el miedo por los sonidos y destellos que producen.

Ante ello, el método Tellington TTouch se ha posicionado como una de las opciones que podría salvarle la vida a tu mejor amigo durante esta época, al ayudar a calmar a las mascotas cuando se dispara su ansiedad.

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Durante las fiestas patrias muchas mascotas sufren crisis de estrés. Foto: Creada con IA

¿Qué es el método Tellington TTouch?

Esta particular técnica fue desarrollada por la adiestradora y terapeuta canina canadiense, Linda Tellington Jones, de la que recibe su nombre y consiste en un conjunto de movimientos corporales suaves para calmar a un animal de compañía. Aunque su primera intención era mejorar la conducta de los caballos, su efectividad logró que el método se ampliará para ayudar a más especies.

Dentro de los movimientos para liberar la tensión en las mascotas, se encuentra el nudo Tellington, que consiste en colocar una venda elástica de manera estratégica alrededor del cuerpo del perro, generando una presión suave y constante que brinda una sensación de seguridad y bienestar.

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Ejemplo del método Tellington Ttouch. Foto: Captura de pantalla de Family & Caro Vet

¿Cómo hacer el bendaje Tellington?

Utiliza una venda elástica suave y no ajustada frente al pecho de tu mascota. Cruza el vendaje por encima de su lomo y colócala en forma de “8” abrazando al perrito. Vuelve a cruzar por debajo del tórax, lleva el vendaje hacia arriba. Finaliza con un nudo firme cerca de la cola y asegúrate de que sea cómodo sin dificultar su movimiento o respiración.

🇲🇽🐾 Si durante las #FiestasPatrias notas que la pirotecnia afecta a tus animales de compañía, puedes hacer uso del Método #Tellington TTouch para brindarles seguridad.



Esta técnica puede ayudarles a manejar el estrés y sentirse más tranquilos ante los sonidos fuertes. ❤️‍🩹… pic.twitter.com/JxR7OFVayY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 11, 2026

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