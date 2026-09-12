La linaza se ha convertido en una de las semillas más populares por su alto valor nutricional y contenido en fibra al incorporarlo en cualquier dieta. Sin embargo, pocos saben que su beneficios también pueden ayudar a fortalecer la salud capilar.

Las semillas de linaza contienen omega 3, vitamina E, fibras solubles y antioxidantes, lo que las convierte en una excelente alternativa natural que puede nutrir, hidratar y dar brillo a todo tipo de cabellera.

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Beneficios de la linaza. Foto: Freepik

¿Cómo usar la linaza para fortalecer el cabello?

De acuerdo con el portal especializado ‘All Things Hair', el gel de linaza puede utilizarse como una mascarilla natural para hidratar el cabello y fortalecer los folículos capilares para combatir el frizz y promover el crecimiento.

El gel de linaza es uno de los productos más utilizados entre quienes optan por seguir una rutina de belleza natural, especialmente para quienes tienen el pelo ondulado o rizado.

Ingredientes:

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2 cucharadas de semillas de linaza

1 taza de agua

Opcional: gotas de aceite esencial (lavanda o romero para perfumar el gel)

Preparación:

Pon a hervir en una olla pequeña las semillas de linaza en el agua durante 10-15 minutos y revuelve de vez en cuando para evitar que se pegue en el fondo. Cuando se forme un gel espeso, retira del fuego y pásalo rápidamente por un colador fino o una tela de nylon. Deja enfriar y guarda en un frasco de vidrio en el refrigerador hasta por una semana. Aplica el gel sobre el cabello limpio y húmedo, distribuyendo de medios a puntas.

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Reduce el frizz con ayuda de linaza. Foto: Pexels

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