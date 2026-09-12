Este sábado el zaguero mexicano Johan Vásquez vivió una jornada con sabor agridulce junto al Genoa. Por un lado, el capitán del equipo rescató un empate que sabe a gloria, pero unos minutos más tarde se retiró del campo de juego por recibir una tarjeta roja.

El Genoa no vive su mejor momento en la Serie A, ya que, a pesar de llevar solamente cuatro partidos disputados, actualmente ocupan el penúltimo lugar de la tabla de posiciones y se encuentran en zona de descenso, por lo que cada punto que puedan sumar vale mucho.

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Este sábado, los dirigidos por Daniele De Rossi recibieron al Frosinone en el estadio Luigi Ferraris, y al minuto 14 ya se encontraban en desventaja en el marcador, gracias al gol de Giorgi Kvernadze. Sin embargo, con el empuje de su afición y la garra que caracteriza a este equipo italiano, lograron empatar el encuentro.

Apenas unos minutos después de que empezara el segundo tiempo, Genoa tuvo un tiro de esquina por el costado derecho del campo. Djibril Sow mandó el centro y Johan Vásquez logró anticiparse a la defensa del Frosinone para tomar el balón de sobrepique y conectar un disparo potente con la pierna derecha para mandar el balón al fondo de la red.

El futbolista mexicano salió despegado a festejar con la afición a los gritos y a besarse el escudo frente a ellos.

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¡¿CÓMO LE PEGÓ?! 🥵



¡JOHAN VÁSQUEZ SE MANDÓ TREMENDO GOLAZO EN LA SERIE A! 🇲🇽 ⚽



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Sin embargo, la jornada no pudo terminar de forma perfecta para Johan.

Sobre el final del partido, fue expulsado por detener en su carrera hacia la portería a Seydou Fini. Al contar con una tarjeta amarilla previa, Johan fue expulsado por doble amonestación. Esto significa que el mexicano se perderá el próximo partido contra el Parma.

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