Si alguna vez has dejado una olla al fuego mientras haces otras cosas en la cocina, es probable que te haya pasado que el agua comienza a subir y hasta puede derramarse. Las primeras soluciones son bajar la flama, retirar la tapa o soplar las burbujas, pero existe otro truco más efectivo.

La próxima vez que te suceda, aplica este hack que hoy en Menú te compartiremos.

¿Por qué se derraman ciertos líquidos al hervir?

El chef Heinz Wuth, especializado en Gastronomía Científica, explica en su canal de YouTube "Ciencia y Cocina" el motivo curioso por el que ciertas preparaciones en una olla pueden terminar derramando líquidos.

De acuerdo con el experto, este problema se presenta en preparaciones con una alta cantidad de almidones o proteínas, ya que dichos componentes se disuelven en el agua, atrapan el vapor y provocan la formación de espuma.

Y cuando la espuma aumenta, provoca que el líquido salga del recipiente de manera repentina. Con frecuencia, sucede al calentar leche, cocinar fideos, pastas, nopales, entre otras.

En este truco, la cuchara de madera debe cubrir el diámetro de la olla. Foto: Wikimedia Commons

Leer también Por qué es bueno comer cebolla

[Publicidad]

¿Qué pasa cuando colocas una cuchara de madera sobre una olla?

Según el chef, al colocar una cuchara de madera sobre la olla se puede evitar que la espuma se derrame. ¿Por qué? Debido a que está hecha de un material poroso, desestabiliza las burbujas de la espuma, las rompe y facilita la condensación del vapor.

Sin embargo, el experto advierte que la efectividad del truco depende de factores como el tipo de preparación y la potencia del fuego de la hornilla. Si la temperatura es demasiado alta, la espuma puede superar la barrera que forma la cuchara y continuar subiendo hasta derramarse.

¿Qué otros trucos evitan que los líquidos se derramen de una olla?

En caso de no tener una cuchara de madera, otra alternativa es agregar un cubo de hielo, pues el descenso repentino de temperatura controla momentáneamente la ebullición.

[Publicidad]

No obstante, este efecto también es temporal y la preparación podría volver a desbordarse después de unos minutos.

Y como recomendación adicional, el chef Heinz Wuth destaca el uso de una pequeña cantidad de aceite, ya sea directamente sobre la preparación o alrededor de las paredes de la olla.

Lo anterior se debe a que, naturalmente, el aceite no se mezcla con el agua, puede desestabilizar las burbujas y controlar la formación de espuma, incluso al cocinar con fuego alto.

[Publicidad]

Por último, el experto aconseja vigilar la preparación de manera constante y revolverla cuando la espuma comienza a subir. Al hacer dicho movimiento, se rompe la tensión superficial de las burbujas y disminuye su crecimiento.

Este truco funciona cuando la cocción es a fuego bajo-medio. Foto: Wikimedia Commons

Ahora que conoces la función de poner una cuchara de madera sobre tu olla, cocina sin preocuparte por accidentes y desastres como el derrame de líquidos.

Leer también Cuándo y dónde será el Festival del Pan de Muerto en la CDMX

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/